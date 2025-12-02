Holt euch Aerondight aus The Witcher von Raven Forge

Raven Forge hat mit CD Projekt Red zusammengearbeitet, um eine großformatige Nachbildung vom The Witcher-Silberschwert Aerondight zu erstellen.

Über Aerondight

Mit einer beeindruckenden Länge von 1,4 Metern und einem Gewicht von fast 3,5 kg markiert die Replik Raven Forges dritte Schwertkollaboration mit CD Projekt Red. Aerondight ist ein einzigartiges Silberschwert, das im ersten Teil der The Witcher-Reihe vorgestellt wurde. Geralt erhält dieses Schwert von der Herrin des Sees – es symbolisiert Geralts Rolle als Schwert der Vorsehung. Die Klinge gehörte einst einem „großen Krieger“, ging aber in den Tiefen des Wyzimasees verloren. Die Replik kann jetzt vorbestellt werden und kostet 350,- Euro, aber es ist ein perfektes Ausstellungsstück für jeden, der Geralt mag. Es wird geschätzt, dass das Schwert im Mai 2026 geliefert wird.

Die Details