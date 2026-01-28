HolidayCheck Award 2026: Karnerhof erneut auf Platz 1 in Kärnten

Wenn echte Begeisterung auf Papier beziehungsweise auf den Bildschirm gebracht wird, entstehen Rankings wie der HolidayCheck Award 2026. Das Ergebnis für den Süden Österreichs ist eindeutig: Die Wellnessoase der Familie Karner am türkisblauen Faaker See hat sich erneut die Goldmedaille gesichert. In ganz Kärnten belegt das Haus den ersten Platz und zählt damit offiziell zu den zehn beliebtesten Hotels in ganz Österreich.

Grundlage für diesen Erfolg sind über 892.000 geprüfte Rezensionen von Reisenden weltweit. Dass der Karnerhof hier wie schon im Vorjahr ganz oben thront, verdankt er vor allem den Menschen, die dort ihren Urlaub verbringen. Ihr könnt euch sicher sein, dass hier Qualität nicht nur ein Versprechen ist, sondern von Gäst:innen für Gäst:innen bestätigt wurde.

Ein neues Kapitel der Entspannung

Ursula und Alfred Karner haben in den letzten Jahren massiv in euer Wohlbefinden investiert. Mit dem SeemotionenSPA und dem LichtquelleSPA wurde eine Infrastruktur geschaffen, die Wellness auf ein neues Level hebt. Ihr dürft euch auf einen beheizten Außen-Infinity-Pool freuen, der nahtlos in das Blau des Sees überzugehen scheint. Großzügige Ruhebereiche, eine moderne Saunalandschaft und ein Bewegungsraum machen das Hotel zum ultimativen Rückzugsort für Erholungssuchende und aktive Urlauber:innen gleichermaßen.

Freiheit und Weitblick zu jeder Jahreszeit

Dank der jüngsten Erweiterungen – darunter ein komplett erneuerter Innenpool, ein wohltuender Salzraum und zusätzliche Relaxzonen – ist die Wellnesslandschaft nun vollendet. Das Besondere: Durch diese Investitionen könnt ihr den Karnerhof mittlerweile weit über den klassischen Sommerurlaub hinaus genießen. Das Haus hat seine Saison verlängert und zieht nun auch im Spätherbst und zu Winterbeginn Genießer:innen in die Region Villach-Faaker See-Ossiacher See.

Ihr dürft hier den Blick auf die Karawanken genießen, während der See in der tiefstehenden Sonne glitzert. Ob ihr nun die Stille sucht oder die Region aktiv erkunden wollt – der Karnerhof bietet euch den perfekten Rahmen für eure ganz persönlichen Seemotionen.