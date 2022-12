Hogwarts Legacy: Das Making of the Soundtrack im Video

Warner Bros. Games und Avalanche Studios haben nun ein Video veröffentlicht, das den Hogwarts Legacy-Soundtrack behandelt.

Mehr zum Hogwarts Legacy OST

Der vollständige Soundtrack zu Hogwarts Legacy soll am 10. Februar 2023 erscheinen. Ein Video zeigt die Arbeiten, die in die Erstellung des Soundtracks für das kommende RPG geflossen sind. Erneut sieht man schnell, dass das Team dahinter mit richtig viel Herzblut zu Werke gegangen ist, und früh ist erkennbar, dass Fans an der Arbeit sind. So sind die Themes akustisch an die bekannten Hintergrunduntermalungen aus Harry Potter angelehnt, und man neigt dazu, das Magische herauszuholen. Daher konzentriert man sich auf tragende Trompeten und den Einsatz von Streichinstrumenten.

Jedenfalls soll hier ein perfekter Mix zwischen neuen Kompositionen und nostalgischeren Momenten gefunden werden. Zudem ist das Team stolz darauf, dass die Musik auch gut zu den Filmen passt – und damit nicht genug, alle wichtigen Stücke sollen eine Art Verwandtheit zu bekannten Musikstücken beibehalten. Ich persönlich finde, dass das Team von Avalanche hier ganze Arbeit geleistet hat, und ich kann es kaum erwarten, bis Hogwarts Legacy im Februar 2023 tatsächlich erscheinen wird. Seht euch das Making of-Video selbst an und sagt mir in den Kommentaren: Wird das ein richtig großes Spektakel für uns Fans – was meint ihr?