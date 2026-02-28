Hogwarts Legacy 2 kommt zwischen 2027 und 2028

Die großen Franchise-Spiele wie Hogwarts Legacy von Warner Bros. Games werden erst später Nachfolger erhalten.

Warten auf Hogwarts Legacy 2

Warner Bros Discovery durchlief nach dem Kauf durch Netflix im Dezember große Veränderungen. Die Auswirkungen sind mehr in der Videospielabteilung als in den Filmstudios zu spüren. Die Strategie von Warner im Gaming konzentriert sich jetzt darauf, das Beste aus seinen größten Franchises zu machen: Batman und andere DC-Charaktere, Harry Potter, Game of Thrones und Mortal Kombat. Andere Projekte werden eine untergeordnete Rolle übernehmen. Im Jahr 2026 wird das Unternehmen Titel wie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight und Game of Thrones: Dragonfire, ein mobiles Strategiespiel, veröffentlichen. Die wichtigsten Projekte sind jedoch für 2027 und 2028 geplant. Die Führungskräfte David Zaslav und JB Perrette erläuterten in einem Interview mit Variety die zukünftige Roadmap der Gaming-Sparte und beleuchteten die Situation. Wann kommt also Hogwarts Legacy 2?

Laut Warner-Führungskräften wird die Fortsetzung von Hogwarts Legacy die Vorteile der kommenden Harry-Potter-Serie auf HBO Max nutzen, um 2027 noch mehr zu glänzen – frühestens. „Die wahren Früchte werden in ’27-’28 kommen, wenn wir zu einigen unserer größten Franchises zurückkehren“, sagte JB Perrette. Er hat keine Titel angegeben, aber es ist wahrscheinlich, dass er sich auf den Vorstoß für das Studio bezog, ein Hogwarts-Vermächtnis zu veröffentlichen. 2025 war ein Reset-Jahr für Warner Bros. Games, während 2026 als Übergangszeit dienen wird, um Großprojekte zu stärken. Das bedeutet, dass es in diesem Jahr nicht viele große Starts oder große Ankündigungen geben wird, aber die Dinge sollten ab 2027 spannender werden. Neben Hogwarts Legacy 2 können neue Spiele in den Reihen von Injustice, Mortal Kombat oder Batman: Arkham nicht ausgeschlossen werden.