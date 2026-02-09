Hochexplosiv: Die Super Bomberman Collection ist da
Super Bomberman Collection, eine Zusammenstellung klassischer Bomberman-Spiele wurde für Switch und Switch 2 veröffentlicht.
Mehr zur Super Bomberman Collection
Diese Super Bomberman Collection enthält sieben Bomberman-Spiele mit 12 Versionen, darunter bisher unveröffentlichte lokalisierte Versionen von Super Bomberman 4 und Super Bomberman 5. Die vollständige Liste der enthaltenen Spiele lautet wie folgt:
- Bomberman – Japanische Version
- Bomberman 2 – Japanische Version
- Super Bomberman – Japanische / US / Europäische Versionen
- Super Bomberman 2 – Japanische / US / Europäische Versionen
- Super Bomberman 3 – Japanische / Europäische Versionen
- Super Bomberman 4 – Japanische Version (englische Lokalisierung verfügbar)
- Super Bomberman 5 – Japanische Version (Englische Lokalisierung verfügbar)
Super Bomberman 4 und Super Bomberman 5 wurden nur auf dem Super Famicom in Japan veröffentlicht – ihre Ergänzung enthält hier die ersten offiziell lokalisierten Versionen überhaupt. Es wird auch einen neuen Boss Rush-Modus enthalten, weiters kommen „Unterstützungsfunktionen, Bibliotheken und mehr“. Das Game ist digital auf Switch und Switch 2 erhältlich, wobei die Switch 2 Edition über exklusive GameShare-Funktionalität verfügt. Eine physische Version des Switch-Spiels wird auch im August veröffentlicht.