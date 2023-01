HMD Global stellt das neue Smartphone Nokia C12 vor

HMD Global, the Home of Nokia Phones, stellt das neue günstige Einsteiger-Smartphone Nokia C12 vor. Lest hier mehr darüber!

Über das Nokia C12

Adam Ferguson, Global Head of Product Marketing, HMD Global: „Was die Menschen an Nokia Phones lieben, ist ihre extreme Widerstandsfähigkeit. Das neue Nokia C12 bietet genau das, zusammen mit intelligenten Kamerafunktionen und verbesserter Leistung.“ Das neue Handy bietet eine optimierte Bildverarbeitung, die neuesten Standards für eine längere Akkulaufzeit, die aktuellsten Sicherheits- und Datenschutzfunktionen sowie eine verbesserte Leistung dank Speichererweiterung. Zudem hat die robuste Bauweise des Nokia C12 einige der härtesten Belastungstests überstanden – User können sich auf eine lange Nutzungsdauer freuen. Zudem gibt es auch eine verbesserte Kamera für den Alltagsgebrauch.

Die verbesserte Bildverarbeitung und der Nacht- und Porträtmodus erlauben es, Erinnerungen zuverlässig festzuhalten. Auf dem 6,3″-HD+-Display kommen die Aufnahmen gut zur Geltung. Das Gerät kommt mit Android 12 Go und bietet die Speichererweiterung, die 2 GB virtuellen Arbeitsspeicher zusätzlich zur Verfügung stellt. Die C-Serie erhält mindestens zwei Jahre lang regelmäßige Sicherheits-Updates von HMD Global, um Gefahren vorzubeugen. Das Nokia C12 2/64 GB ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Farben Dark Cyan, Charcoal und Light Mint ab 119,- Euro (optionale Speichererweiterung um bis zu 256 GB) zu haben.