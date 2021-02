HMD Global bringt das Nokia 1.4 auf den Markt

Das Nokia 1.4 ist günstig und mit 6,51 Zoll groß genug für alles. Was das neue Smartphone bietet, lest ihr hier!

Über das Nokia 1.4

Dieses Android-Smartphone wird mit Android 10 Go Edition ausgeliefert, HMD verspricht ein Upgrade auf die Android 11 Go Edition. Das 6,51“ (16,54 cm) große Display ist mehr als genug, um damit auch bei längeren Videocalls dabei zu sein. Der Bildschirm bietet 1600 x 720 Bildpunkte, zwei Kameras (8 und 2 MP) sind ebenfalls mit von der Partie und der interne Speicher (16 GB) lässt sich um 128 GB via microSD-Karte erweitern.

Sehr familienfreundlich ist auch die Inklusion einer 3,5 mm-Audiobuchse, so können Kopfhörer unkompliziert und rasch mit dem Nokia 1.4 verbunden werden. Es werden drei Jahre lang Sicherheitsupdates und Software-Upgrades für zwei Jahre versprochen. Dank des Akkus, der 4000 mAh fasst, wird das Nokia 1.4 auch untertags einen langen Atem haben. Das Smartphone ist ab März in den Farben Charcoal und Fjord mit 1 GB RAM / 16 GB Hauptspeicher um 109 Euro erhältlich. Hier geht’s zur Website – was sagt ihr dazu?