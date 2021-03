Hitman 3: Seven Deadly Sins DLC erscheint am 30. März

Wie bereits eingangs erwähnt erscheint der DLC am 30. März für sämtliche Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel verfügbar ist. Das sind die Playstation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series X, sowie für den PC. Hitman 3: Seven Deadly Sins stellt dabei eine ganze 7-teilige Erweiterung dar. Spieler werden tief in die Gedankenwelt von Agent 47 führt.

Hitman 3 bei Beyond Pixels

Bereits in der Vergangenheit haben wir euch in Sachen Agent 47 und seinem neuesten Abenteuer auf dem Laufenden gehalten. Wenn ihr auch in der Zukunft top informiert sein wollt, dann seid ihr bei uns definitiv an der richtigen Stelle. Werft doch einmal einen Blick in den folgenden Beitrag, in welchem wir euch vorstellen, welche Features euch in Hitman 3 im März außer dem DLC noch so erwarten.