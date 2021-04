Hit & Run: Netflix veröffentlicht Trailer zur Actionthriller-Serie

Netflix AbonnentInnen können sich mit Hit & Run auf eine Actionthriller-Serie freuen, die bereits im Sommer dieses Jahres den Weg in den Netflix-Streaming-Katalog finden soll. Damit ihr einen ersten Einblick in die Serie gewinnt, haben wir den Kurzinhalt sowie den neuesten Trailer für euch.

Worum geht’s?

In diesem neuen Actionthriller wird das Leben eines glücklich verheirateten Mannes jäh zerstört, als seine Frau in Tel Aviv bei einem mysteriösen Autounfall mit Fahrerflucht getötet wird. In Trauer und verwirrt sucht er nach den Mördern seiner Frau, die in die USA geflohen sind. Mit der Hilfe einer ehemaligen Freundin (Sanaa Lathan) findet er nach und nach beunruhigende Dinge über seine geliebte Frau und deren Geheimnisse heraus, die sie offenbar vor ihm verheimlicht hat.