His Dark Materials Staffel 2 Trailer zum kürzlichen Heimkinostart veröffentlicht

Lyras episches Abenteuer geht in His Dark Materials Staffel 2 seit kurzem auch als Heimkinoversion auf DVD und Blu-ray weiter.

Worum geht’s?

Nur Stunden nach den turbulenten Ereignissen am Ende von Staffel 1 folgt eine verzweifelte Lyra Lord Asriel (James McAvoy) in die seltsame und geheimnisvolle verlassene Stadt Cittagazze. Dort trifft sie auf Will (Amir Wilson), einen Jungen aus unserer Welt, der ebenfalls vor einer problematischen Vergangenheit davonläuft. Bald erfahren sie, dass es ihre gemeinsame Bestimmung ist, Will mit seinem Vater John Parry (Andrew Scott) wieder zu vereinen. Aber sie stehen vor immer neuen Hürden, als ein Krieg zwischen dem ruchlosen, allmächtigen Magisterium und den magischen Hexenclans ausbricht, die sicherstellen wollen, dass Lyra ihre Prophezeiung erfüllt: dass ein Mädchen und ein Junge die Welt retten werden. Derweil setzt Mrs. Coulter (Ruth Wilson) ihre Suche wild entschlossen fort, um Lyra um jeden Preis nach Hause zu bringen