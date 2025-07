HIRBEN Naturlaub: Ein Hotel, das anders tickt – und gerade deshalb begeistert

Mit viel Herz und Engagement führt die Gastgeberfamilie im HIRBEN Naturlaub ihr ECO-Aparthotel im Pustertal. Hier verbindet sich modernes Design mit Komfort, verantwortungsbewusste Gastronomie mit persönlicher Gastlichkeit, die jedes Detail mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Umgeben von den majestätischen Dolomiten, die zum UNESCO Weltnaturerbe gehören, bietet das HIRBEN nicht nur eine atemberaubende Lage, sondern auch die ideale Balance zwischen Entspannung und Aktivität. In den Massivholz-Suiten finden Gäste alles, was das Genießerherz begehrt: gemütliche Rückzugsorte, in denen man zur Ruhe kommt, tief durchatmet und sich inmitten der Natur erholen kann. Hier lässt sich der Alltag hinter sich lassen – sei es bei einem Ausflug in die Berge oder einem entspannten Wellnesstag am Pool unter dem Sommerhimmel.

Der Macher-Geist im HIRBEN

Fabian, der kreative Kopf hinter dem HIRBEN, bringt als Quereinsteiger eine erfrischend neue Perspektive in die Hotellerie. Der gelernte Schlosser geht Herausforderungen mit pragmatischem Machergeist an – immer mit dem Ziel, das Beste für Gäste, Natur und Nachhaltigkeit zu erreichen. Innovation ist für die Gastgeberfamilie nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch der Verantwortung. So ist im HIRBEN jedes Detail durchdacht: Vom energieeffizienten, abdeckbaren Pool, der sich auf Knopfdruck öffnet, bis zur digitalen Steuerung des gesamten Hauses, die es ermöglicht, Licht, Raumklima und Heizung ressourcenschonend zu regeln – ohne Komfortverlust. Nachhaltigkeit wird hier also nicht als Trend gelebt, sondern als Philosophie, die den Gästen ein umweltbewusstes Erlebnis und gleichzeitig höchsten Komfort bietet.

Dieser Innovationsdrang zeigt sich auch in der Architektur: Das HIRBEN verwendet konsequent regionale Materialien wie heimisches Holz aus den umliegenden Wäldern und arbeitet mit lokalen Produzenten zusammen. Jeder Aspekt des Hotels ist darauf ausgerichtet, den Gästen einen umweltbewussten Urlaub zu bieten, der in Kombination mit modernem Luxus zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Der Alltag kann einpacken

Der 1.000 m² große Wellnessbereich des HIRBEN ist ein Ort der Ruhe und Erneuerung, an dem nachhaltiger Luxus auf pure Entspannung trifft. Von der sanften Wärme der Saunen bis zum klaren Wasser des Pools haben die Gastgeber einen Raum geschaffen, der zur Achtsamkeit einlädt. Der Yogaraum öffnet den Weg zur inneren Balance, die großzügigen Ruheräume bieten den perfekten Rückzugsort, um den hektischen Alltag einfach hinter sich zu lassen. Hier wird Wellness zum ganzheitlichen Erlebnis, das im Einklang mit der Natur zur vollkommenen Entspannung führt.

Die Kochkunst im HIRBEN wächst über sich hinaus

Die Philosophie des Hauses ist tief in der Regionalität verwurzelt. Lokale Produkte, Kräuter aus dem hauseigenen Garten und die sorgfältige Auswahl kleiner, regionaler Produzenten verleihen den Gerichten eine unverwechselbare Authentizität. Viele Gäste kommen eigens wegen der vielfach gelobten Kulinarik. Diese begeistert mit fein abgestimmten Kreationen. Eine Besonderheit, die Genießer lieben: Die Gourmetpizza – mit Spargel, Rohschinken oder als edle Pinsa-Variante. Flexibilität wird hier großgeschrieben: Die Gäste entscheiden selbst, ob sie ihren Aufenthalt mit Frühstück, Alpine Dinner oder ohne Verpflegung gestalten. Auch die Getränkeauswahl im HIRBEN entspricht höchsten Ansprüchen – von exzellenten Weinen bis hin zu fein abgestimmten alkoholischen und alkoholfreien Spezialitäten.

„Südtirols Bests“ liegen vor der Haustür

Die Natur rund um das HIRBEN lädt dazu ein, aktiv zu sein. Ob legendäre Ziele wie die Drei Zinnen und der Pragser Wildsee (nur 15 Minuten entfernt) oder die beeindruckende Plätzweise (25 Minuten entfernt) – das HIRBEN bietet für jeden etwas. Die Guides des Hauses führen mehrmals pro Woche Wanderungen und Mountainbike-Touren zu unvergesslichen Naturschauplätzen. Fabian selbst ist leidenschaftlicher Bikeguide, während ein erfahrener Wanderführer die Gäste auf faszinierende Wanderungen begleitet. Ein Geheimtipp ist ein Ausflug zu Salmone Dolomiti, einer innovativen Fischzucht, die sich auf nachhaltige Lachszucht spezialisiert hat und für ihre erstklassige Qualität bekannt ist.

HIRBEN Naturlaub – anders, innovativ, einzigartig

Mit unkonventioneller Herangehensweise bieten leidenschaftliche Gastgeber einen Ort, der inspiriert und begeistert. Das HIRBEN ist mehr als ein Hotel – es ist ein Gefühl. Ein Gefühl von Freiheit, Naturverbundenheit und unbeschwertem Urlaub. Wer hier eine Auszeit genießt, fühlt sich von Anfang an geborgen, da alle Familienmitglieder stets ansprechbar sind und ihre Gäste mit persönlichem Engagement und herzlicher Gastfreundschaft umsorgen. Und hier sind nicht nur die Gäste Könige – auch die Mitarbeiter. Durch die Jahresstellung wird ein harmonisches Miteinander gefördert, von dem letztlich auch die Gäste profitieren.