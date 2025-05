Hier könnt ihr die Crunchyroll Anime Awards 2025 Verleihung sehen

Die Crunchyroll Anime Awards 2025 Verleihung findet am Sonntag, den 25. Mai 2025, statt und die Live-Zeremonie wird von der renommierten Synchronsprecherin Sally Amaki und dem beliebten Entertainer Jon Kabira moderiert. Mit dabei sind zahlreiche prominente Gäste und Anime-Fans, darunter die GRAMMY-prämierte Künstlerin Kacey Musgraves sowie die Stranger Things-Stars Finn Wolfhard und Gaten Matarazzo.

Fans können den Livestream der Anime Awards über die Crunchyroll-Kanäle auf YouTube und Twitch sowie über SONY PICTURES CORE, die Sony Group Corp Global und JP YouTube-Kanäle verfolgen:

Die Pre-Show beginnt um 10 Uhr MESZ

Die Hauptshow beginnt um 11 Uhr MESZ

Später in der Woche lohnt es sich, bei den Hosts des neuen Podcasts The Anime Effect reinzuhören – ein gemeinsames Projekt von Crunchyroll und Sony Music. Die bekannten Persönlichkeiten Nicholas Friedman, LeAlec Murray und Leah President präsentieren eine Spezialfolge zu den Anime Awards, in der sie die Highlights, die verrücktesten Momente und die spannendsten Kategorien unter die Lupe nehmen. Schalte am 30. Mai zu, um die komplette Zusammenfassung zu bekommen – und abonniere gleich hier, um keine neue Folge zu verpassen!

Wann: Sonntag, den 25. Mai 2025, um 11 Uhr

Wo: Crunchyroll-Kanäle auf YouTube und Twitch

Die Crunchyroll Anime Awards sind das führende jährliche Preisverleihungsprogramm, das die beliebtesten Anime-Serien, Charaktere und Kreativen aus den Bereichen Streaming, Film und Musik ehrt. In diesem Jahr haben Anime-Fans aus aller Welt über 51 Millionen Stimmen abgegeben (ein gewaltiger Anstieg im Vergleich zu den 17 Millionen im Vorjahr). Freu dich auf eine starbesetzte Auswahl internationaler Promis als Moderator*innen sowie auf exklusive Auftritte, die gefeierte und von Fans geliebte Anime-Serien zelebrieren. Erstmals wird der Livestream auch mit Hindi-Synchronisation für Anime-Fans in Indien verfügbar sein.

Live-Zeremonie- und Pre-Show-Moderator*innen (in alphabetischer Reihenfolge):

Ben Whittaker – Englischer Profi-Boxer

Chloe Kim – Amerikanische Snowboarderin

Chocolate Planet – Comedy-Duo, bestehend aus Shohei Osada und Shun Matsuo

d4vd – Amerikanischer Aufnahmekünstler

Damiano David – Italienischer Sänger und Songwriter

DEAN FUJIOKA – Japanischer Schauspieler, Musiker und Talent

Finn Wolfhard – Kanadischer Schauspieler, Musiker und Regisseur aus Stranger Things

Gaten Matarazzo – Amerikanischer Schauspieler, bekannt aus Stranger Things

Gigguk – aufstrebender YouTube Content Creator

Ironmouse – Demon Queen VTuber

J Balvin – Weltweit gefeierter Musikstar und GRAMMY-nominierter Künstler

Kacey Musgraves – GRAMMY-prämierte Sängerin, Songwriterin und Musikerin

Kanata Hongo – Japanischer Schauspieler, bekannt für Live-Action-Adaptionen von Anime

Mayu Matsuoka – Japanische, mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin

Pabllo Vittar – Preisgekrönte brasilianische Pop-Ikone (bereits angekündigt)

Paloma Mami – Amerikanisch-chilenische Sängerin

Plastique Tiara – Weltweiter Top-Drag Star

Rina Sawayama – Musikerin und Schauspielerin

Saya Ichikawa – Japanisches Model und Talent

Zak Penn – Drehbuchautor

Musikalische Auftritte von:

Creepy Nuts – Für die Anime Awards 2025 nominiertes Hip-Hop-Duo, bekannt durch die viralen Hits „Otonoke“ und „Bling-Bang-Bang-Born“ – die Opening-Songs zu Dan Da Dan bzw. Mashle: Magic and Muscles.

FLOW – Rockband, tritt bei den Anime Awards anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Eureka Seven auf.

LiSA – Japanische Sängerin und ikonische Stimme hinter „Gurenge“, dem Titelsong von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Weltweit einschalten – alle internationalen Zeitzonen im Überblick:

Los Angeles, USA – 1:00 Uhr (PST)

New York, USA – 4:00 Uhr (EST)

London, England – 9:00 Uhr (GMT)

Paris, Frankreich – 10:00 Uhr (MESZ)

Mumbai, Indien – 13:30 Uhr (IST)

Sydney, Australien – 18:00 Uhr (AEDT)

São Paulo, Brasilien – 5:00 Uhr (BRT)

Mexiko-Stadt, Mexiko – 2:00 Uhr (CST)

Singapur – 16:00 Uhr (SGT)

Die diesjährigen Nominierten vertreten über 50 beliebte Serien und Filme, die von mehr als 35 talentierten Studios entwickelt wurden – eine Übersicht gibt es hier. Die komplette Liste der präsentierten Kategorien lässt sich auf der offiziellen Anime Awards-Website finden.