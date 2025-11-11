Hier ansehen: Japan-Fokus bei der aktuellen Sony PlayStation State of Play

PlayStation hat angekündigt, dass diese Woche eine neue State of Play Japan stattfindet. Heute, am 11.11. um 23 Uhr ist es so weit!

Mehr zur State of Play

Die Präsentation, die diesmal State of Play Japan heißen wird, findet am Dienstag, den 11. November um 23 Uhr statt. Laut Sony wird die Show mehr als 40 Minuten dauern und sich „auf Spiele konzentrieren, die in Japan und in ganz Asien erstellt wurden, zusammen mit einigen anderen aufregenden Updates“. Diese Show wird von Synchronsprecher Yuki Kaji moderiert, der vor allem für seine Stimme von Eren Yeager in Attack on Titan bekannt ist, und wird auf Japanisch mit englischen Untertiteln präsentiert. „Von beliebten Serien bis hin zu unverwechselbaren Indie-Kreationen wird die Show, die von Synchronsprecher Yuki Kaji moderiert wird, voller großartiger Spiele, Interviews und neuer Blicke auf erwartete Titel sein“, sagte PlayStation.

Angesichts des Fokus der Show auf japanische und andere asiatische Titel scheint es unwahrscheinlich, dass sie mehr Informationen über andere im Westen entwickelte PlayStation-Spiele enthüllen wird, darunter First-Party-Titel wie Saros, Marvel’s Wolverine oder Intergalactic: The Heretic Prophet. Das Versprechen, sich auf „Spiele zu konzentrieren, die in Japan und in ganz Asien erstellt wurden, zusammen mit einigen anderen aufregenden Updates“, deutet jedoch darauf hin, dass die Anwesenheit von mindestens einigen im Westen entwickelten Spielen nicht vollständig ausgeschlossen werden sollte. Ein Spiel, das während der Präsentation erscheinen könnte, ist Marvel Tokon: Fighting Souls, das in Japan von Arc System Works entwickelt wird.