Hideo Kojima zeigt Teaser für das Horrorspiel OD

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Kojima Productions haben einen Teaser-Trailer namens KNOCK für das Horrorspiel OD veröffentlicht.

Über den OD-Teaser

Der KNOCK-Trailer zeigt das Spiel, das in Unreal Engine 5 läuft – wie so fast jedes Spiel der Neuzeit, nicht wahr? Das folgende neue Poster wurde ebenfalls veröffentlicht:

Sowohl die Plattformen als auch ein Veröffentlichungsdatum für OD müssen erst noch bekannt gegeben werden. Seht euch den Teaser-Trailer gleich hier an: