Hideo Kojima arbeitet an neuem Horror-Titel namens Overdose

Tom Henderson, ein bekannter Branchen-Insider, hat Overdose aufgedeckt. Kam er damit Hideo Kojima beim Ankündigen zuvor?

Es ist schon eine Weile her, dass Hideo Kojima sein neues Projekt vage durch seine Twitter-Posts angedeutet hat. Auch Death Stranding 2 wurde mehr oder minder bereits bestätigt. Nun scheint es, dass Tom Henderson bereits einige Aufnahmen vom nächsten Spiel des japanischen Regisseurs gesehen hat, das anscheinend Overdose heißt. Nachdem er sich von Konami getrennt hatte, arbeitete Hideo Kojima an Death Stranding als seinem ersten Projekt, das außerhalb des Metal Gear-Franchise spielt. Nun arbeitet er wohl an Overdose, das anscheinend ein Horrorerlebnis mit First-Person- und Third-Person-Ansichten ist.

Laut einem Bericht von Tom Henderson hat er einige erste Aufnahmen von Kojimas nächstem Titel erhalten, die eine weibliche Figur in einem blauen Kleid zeigt, gespielt von Margaret Qualley, derselben Schauspielerin, die Mama in Death Stranding porträtierte. Ein paar Stunden später teilte Tom Henderson einen weiteren Tweet mit und behauptete, Kojima Productions habe sich an ihn gewandt und darum gebeten, seinen Bericht zu entfernen. Der Zeitpunkt scheint passend, denn man hörte schon mal von einer möglichen Zusammenarbeit zwischen den Xbox Game Studios und Kojima Productions. Der Zeitpunkt dieser „Vorankündigung“ könnte auch ein Hinweis auf die bevorstehende Vorstellung des neuesten Kojima Productions-Titels entweder auf dem Summer Game Fest oder im Xbox Showcase sein.