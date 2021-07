Hidden Folks-Entwickler bringt Wortspiel wurdweb auf Apple Arcade

Die Idee hinter wurdweb ist, vordefinierte Wörter aus einer Liste zu nehmen. Ihr sollt sie ähnlich wie bei Scrabble auf die Tafel legen, mit dem Ziel, einen verbundenen Pfad oder ein Netz zu erstellen, das zur Zielkachel führt. Ihr könnt entweder die bloße Mindestmenge an Wörtern platzieren, um diesen Pfad zu erstellen, oder Aufwand betreiben und viele weitere Wörter platzieren, die ein wurdweb erstellen, das auch Bonuskacheln trifft. Die Aufmachung des Titels ist jedenfalls wunderbar einfach und süß zugleich:

Eines der großen Merkmale von wurdweb ist, dass alle Rätsel prozedural generiert werden, was bedeutet, dass ihr unendliche Rätsel dürft, die jedes Mal anders sein werden. Es gibt drei Hauptmodi, die für verschiedene Game-Erlebnisse sorgen. Laut dem App Store sollte wurdweb am 13. August beim Apple Arcade-Service (hier geht’s zur offiziellen Website) ankommen. Was haltet ihr davon?