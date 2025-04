Hey listen! Navee lud zum Launch Event des aktuellen Top-Line-ups

Wie sich das für eine junge Firma gehört, die seit fünf Jahren besteht und in dieser Zeit durchaus viele Erfolge feiern durfte, zelebrierte Navee das im Rahmen eines in mehreren europäischen Ländern veranstalteten Launch Events – unter anderem für die neuen Flagship-Modelle ST3 und ST3 Pro. Auch uns lud Navee zum Deutschlandstopp dieser Launch-Tour. Max flog für Beyond Pixels in die Stadt, die uns die Toten Hosen schenkte, ins schöne Düsseldorf am Rhein.

The place to be

Die Reise führte mich in den von Navee gebuchten Nachtclub, die Düsseldorfer Nachtresidenz – laut Eigenbeschreibung der Location der „place to be“ – immerhin wurde bekannter Fachpresse wie den Kolleg:innen von PCGH, diversen Content-Creator:innen und eben auch uns einiges an Programm versprochen. Unter anderem sollten zwei BMX-Profis die Navee Scooter auf Herz, Nieren und Stunttauglichkeit testen.

Durch eben dieses Programm führte Moderator Harris, der damit startete ein paar Zahlen, Daten und Fakten über Navee zum besten zu geben: Infos zur Firmengründung vor fünf Jahren leiteten ein, das Firmenmotto und die Ambitionen, die die chinesische Brand seither konsequent befolgt, wurden gelobt und schließlich das Szepter an die erste Speakerin des Events weitergereicht.

Die Brand Representative und Key-Account Managerin für Deutschland, Österreich und Schweiz, Veronica Moritz trat als nächstes auf die Bühne. Auch sie war voll der Begeisterung für die Marke und ihre Ziele am umkämpften Markt der E-Mobilität.

Sie lobte die stark gestiegenen Geschäftszahlen und die technologischen Errungenschaften wie die Vollfederung und die Doppelbremse mit dem E-Scooter-Äquivalent von ABS, das die Navee Scooter auszeichnet.

Neben den Milestones, die Navee bereits hinter sich lassen konnte und Lob fürs aktuelle Line-up, gab es noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft. Wie die aussehen könnte, teasten zwei Slides am Ende von Veronica Moritz Talk.

Start buggy-ing me, please!

Da sich Victoria Moritz hinsichtlich der Bilder nicht äußern wollte, aber verschmitzt meinte, dass vieles möglich sei, bleibt mir nur zu spekulieren.

Das erste Bild zeigte ein schemenhaft dargestelltes Bike. Allerdings kein Otto-Normal-E-Bike, die hat Navee nämlich schon im Programm. Es wirkte tatsächlich wie ein E-Motorrad im Stile einer Rennmaschine oder dergleichen. Das wäre tatsächlich eine konsequente Weiterentwicklung in Navees Portfolio.

Die zweite Schemen -Slide ließ mich dann wiederum etwas die Augenbraue hochziehen, schien es doch einen Buggy, vielleicht auch ein E-Quad zu zeigen?! Wenn das tatsächlich die Ambitionen von Navee sind, sage ich nur all power to you, denn das könnte großen Spaß bedeuten.

Victoria Moritz verließ die Bühne und machte damit Platz für den Product Manager von Navee, Chao Huang. Der wirkte zu Beginn etwas nervös und hielt sich während der Präsentation daher relativ strikt ans Rezitieren der Datenblätter des aktuellen Navee Produkt-Line-ups beginnend beim GT3 über dessen größere Brüder Pro und Max, sowie die derzeitigen Flaggschiffe ST3 und ST3 Pro. laut Navee Steigungen bis 28 Grad ohne Leistungsverlust bewältigen kann.

Golf mit Stalker gefällig?

Womit von den anwesenden Medienvertreter:innen wohl die wenigsten rechneten folgte am Schluss von Chao Huangs Präsentation. Navee stellte einen in der Pro Version die geneigten Golfer:innen sogar automatischenverfolgenden E-Caddy vor. Vorbei damit also die Zeit, in der man beim schweißtreibenden Extremsport Golf den Caddy ziehen oder gar die Schläger selbst tragen musste, wie der Pöbel. Ach KI, ich freue mich auf deine Rebellion 😉

Scooter Stunts?

Das Highlight des Events bildete noch eine Show, in der die BMX Weltrekordhalter Chris Böhm und Miguel Franzen die Navee Scooter aufs nächste Level hieven wollten. Zu Beginn fuhren die zwei mit den aktuellen Navee Topmodellen ein, vollführten ein paar Ollies mit den E-Scootern und testeten die Federung der Modelle damit sicherlich auf die harte Tour.

Sie schlossen dann noch mit einer kurzen Performance mit ihren BMX Bikes. Grazil sprangen sie damit noch mit einem Backflip über eine auf einem Scooter drappierte Influencerin und damit wurde der Showteil des Launch Events beendet.

Fürs Protokoll Der Influencerin und dem E-Scooter gehts gut.

Max die Rampensau

Für nach dem Showprogramm war angedacht, sowohl den ST3 Pro, den ST3, sowie viele andere Produkte des Navee-Portfolios entweder selbst auf zwei kleinen Teststrecken fahren zu können oder sie zumindest im Showroom anzusehen und Hand anzulegen. Da mein Flieger aber schon wieder zurückging, musste ich die Navee Scooter einer Probe aufs Exempel im Eilverfahren unterziehen.

Als Scooter Neuling wagte ich mich an eine kurze Beschleunigungsprobe und einen kleinen Slalom auf den 20 Meter kurzen Teststrecke. Ich erreichte in diesen 20 Metern immerhin eine Geschwindigkeit von 19km/h. Außerdem schaffe ich es mit etwas Anlauf auf eine etwa 20 Grad steile Rampe. Wohlgemerkt: mit meiner Statur bringe ich die Navee Scooter definitiv an ihre Belastbarkeitsgrenze, darum keine 28 Grad ohne Geschwindigkeitsverlust.

Angefixt hat mich dieses Fahrgefühl im Allgemeinen aber sehr. Ich bin gespannt, wie der Scooter sich schließlich in einem Alltagstest schlagen wird. Erstmal geht es für mich wieder zurück nach Wien

Vielen Dank jedenfalls an Navee für die Einladung nach Düsseldorf.