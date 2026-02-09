Heunec Kuschelköpfchen: Kuschelspaß im Partnerlook

Mit den neuen Kuschelköpfchen bringt Heunec eine Plüschtierserie auf den Markt, die Freundschaft sichtbar macht – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Die liebevoll gestalteten Tierfreunde Bär, Kätzchen und Ente tragen jeweils eine lustige, flauschige Mütze: Der Bär kommt mit der lustigen Tigermütze, das süße Kätzchen trägt eine Hasen- und die Ente eine freche Froschmütze. Das Besondere: Dieselbe Mütze liegt für Kinder in passender Größe (ca. 52 cm Kopfumfang) direkt bei. So können Kind und Plüschtier im perfekten Partnerlook auftreten und allen zeigen: Wir gehören zusammen!

Trendiges Design und kindgerechte Kuschelqualität

Die süßen Mützen-Paare schaffen ein spielerisches Ritual, das Nähe und Zugehörigkeit fördert: Beide Kuschelfreunde setzen gleichzeitig ihre Mützchen auf – ein Zeichen für echte Zusammengehörigkeit. Ob zu Hause, unterwegs oder beim Spielen mit Freunden: Die Kuschelköpfchen werden schnell zu treuen Begleitern und regen die Fantasie kleiner Entdecker an. Schöner Mehrwert: Die Verpackung kann zudem als Tragetasche genutzt werden.

Mit ihrer angenehm weichen Haptik und den fröhlichen Gesichtern laden Ente, Kätzchen und Bär zum Kuscheln, Trösten und Liebhaben ein. Die tierischen Partnerlook-Freunde eignen sich für Kinder von 2 bis 6 Jahren bzw. einem Kopfumfang von ca. 52 cm.