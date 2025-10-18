Herzerfrischend – Winterwellness im Hotel Alpina****ˢ Wellness & Spa Resort

Eingebettet in die malerische Naturkulisse des Tiroler Kaiserwinkls liegt das Hotel Alpina****s Wellness & Spa Resort. Wer nachhaltige Erholung sucht, findet hier eine gelungene Balance aus alpiner Aktivität und exklusiver Entspannung. Direkt vor der Tür warten schneebedeckte Berge, perfekt zum Langlaufen, Schneeschuhwandern oder für eine romantische Kutschenfahrt. Drinnen lockt ein Spa, das keine Wünsche offenlässt: von Ayurveda und Detox-Treatments über wohltuende Massagen bis hin zu luxuriösen Beauty-Anwendungen.

Besonders beliebt sind die vielseitigen Körperbehandlungen: Ein Meersalz-Ganzkörperpeeling sorgt für ein verfeinertes Hautbild, die Hydro-Thalasso-Wanne verwöhnt mit duftenden Bädern von Honig-Mandel bis Ananas und kombiniert Sprudelentspannung mit einer wohltuenden Massage. Wer in die Tiefe gehen möchte, wählt eine der sanften Körperpackungen wie „Faulenzen mit der Alge“ oder „Faulenzen mit der Aloe Vera“, die Haut und Sinne gleichermaßen regenerieren. Ein Highlight für alle, die Stress abschütteln wollen, ist das Drei-Tage-Anti-Stress-Programm – ideal, um Anspannungen loszulassen und neue Energie zu tanken. Die Gäste entspannen in einer großzügigen Saunalandschaft mit eigener Ladiessauna, lassen sich im beheizten Außenpool von der Wintersonne wärmen oder tanken Energie im Fitnessbereich.

Auch Familien fühlen sich im Alpina bestens aufgehoben: Kinder genießen das Spielparadies, das eigene Kinderkino und bauen draußen Schneemänner oder stürzen sich beim Snowtubing ins Vergnügen. Einmal pro Woche lädt die Familie Gruber zur stimmungsvollen Laternenwanderung ein – ein Erlebnis, das den Winterurlaub noch ein Stück magischer macht. Im Alpina****s Resort verschmelzen Natur, Erholung und alpiner Lifestyle zu einem besonderen Gefühl von Leichtigkeit.

Aktuelles Angebot im Hotel Alpina****ˢ Wellness & Spa Resort

Schneekristall (09.01.–15.03.26)

Leistungen: 4 Nächte inkl. Alpina-Halbpension, 1 Wohlfühlmassage 20 Min. pro Person, Nachmittagsjause, 5 % Rabatt auf den Zimmerpreis bei Anreise am Sonntag, freie Nutzung aller Alpina Spa Welten, alle Alpina Inklusivleistungen – Preis p. P.: ab 560 Euro