Herbstzauber im Das Walchsee Resort: Aktivität, Genuss und Entschleunigung im Kaiserwinkl

Wenn sich der Walchsee in glasklarer Stille spiegelt und das Kaisergebirge in goldenes Licht getaucht ist, beginnt im Das Walchsee Resort eine ganz besondere Jahreszeit. Der Herbst zeigt sich hier nicht nur von seiner schönsten, sondern auch von seiner kraftvollsten Seite. Frische Bergluft, achtsame Bewegung und kulinarische Entdeckungen verbinden sich zu einem stimmigen Move & Relax Erlebnis, das Körper wie Geist nachhaltig stärkt – und spürbar neue Energie freisetzt.

Zwei Häuser, ein Gefühl von Ankommen

Ob aktiv unterwegs oder zurückgezogen in der Stille – das Resort bietet für alle Urlauber:innen den passenden Rückzugsort. Im Herzen von Walchsee liegt das Aktivresort, perfekt für alle, die Bewegung suchen und mit gezielter Unterstützung sportlich in den Herbst starten wollen. Fachkundige Trainer:innen, motivierende Programme und ein klarer Fokus auf körperliche und mentale Vitalität machen das Angebot besonders.

Direkt am Ufer des Sees erwartet Gäste im Das Walchsee Lakeside eine Oase der Ruhe. Modernes Design trifft hier auf Privatsphäre – für alle, die sich nach Entschleunigung, Tiefe und einem Hauch Exklusivität sehnen.

Herbstspecials zum Verlieben

Von 19. September bis 09. November 2025 gibt es herbstliche Highlights für clevere Urlauber:innen: Wer sieben Nächte bucht, bleibt eine Nacht gratis. Für Aufenthalte von Sonntag bis Donnerstag im selben Zeitraum gilt das Angebot bereits ab vier Nächten. Zusätzlich gibt’s 20 % Rabatt auf alle Move & Relax Anwendungen – ideal, um aktiv zu sein und gleichzeitig nachhaltig zu entspannen.

Genussvolle Höhepunkte der Saison

Im Lakes Restaurant & Bar wird der Herbst zur geschmacklichen Offenbarung. Ein eigens kreiertes Degustationsmenü bringt herbstliche Aromen auf den Teller – optional begleitet von feinen Weinen oder alkoholfreien Pairings. Die saisonale Speisekarte vereint regionale Schätze: Wild, Pilze, frische Kräuter und knackiges Gemüse – kreativ interpretiert und mit viel Liebe zubereitet. Zweimal pro Woche lädt der Gastgeber zu einer persönlichen Weinverkostung (zubuchbar) – für alle, die edle Tropfen in stimmungsvollem Ambiente entdecken möchten.

Familienherbst mit Abwechslung und Abenteuer

Zwischen 24. Oktober und 09. November 2025 dreht sich alles um gemeinsames Erleben. Der Kaiserwinkl wird zur Spielwiese für kleine und große Entdecker:innen: von Kutschenfahrten durch bunte Wälder über Reitstunden am Dagnhof bis hin zu Kletterpartien im Motorikpark Kössen. Wer es ruhiger mag, angelt am hauseigenen Teich oder entdeckt Entspannung bei QiGong, Meditation oder Zumba Kids.

Kinoabende mit Popcorn und Zaubershows zaubern strahlende Gesichter. Zwei Spielräume, Familiensaunen und beheizte Pools bieten Raum für gemeinsame Wohlfühlmomente. Auch kulinarisch wird an junge Gäste gedacht – mit ausgewogenen, leckeren Speisen, die Kids wie Teens begeistern.

Den Herbst entdecken – mit allen Sinnen

Die klare Luft und das milde Klima machen den Kaiserwinkl zur idealen Kulisse für Wanderungen, Radtouren und Spaziergänge durch die Farbenpracht der Natur. Mit der Kaiserwinkl Card erhalten Gäste Ermäßigungen und freien Eintritt zu regionalen Attraktionen, Bergbahnen oder Freizeitparks – für noch mehr Abwechslung im Herbsturlaub.

Das Walchsee Resort bleibt dabei das Zentrum des Wohlbefindens: mit dem bewährten Move & Relax Konzept, das Bewegung und Erholung in harmonischen Einklang bringt. So entsteht nicht nur ein Urlaub – sondern eine nachhaltige Quelle neuer Lebensenergie.