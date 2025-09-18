Herbsturlaub ohne Trubel: Familienzeit in der Ferienwelt Kesselgrub

Im Herbst lädt die Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Land Eltern und Großeltern mit Babys und Kleinkindern zu einer entspannten Auszeit ein – fernab von Schulstress und Ferienwirbel. Ob im neuen Hallenbad, in der Familien-Wellnesswelt oder im Adults-only-Spa – bei Gastgeberfamilie Thurner werden die Kleinkinderwochen für alle Generationen zum unvergesslichen Erlebnis.

Die Ferienwelt Kesselgrub öffnet die Türen für Eltern und Großeltern mit Kleinkindern und Babys, die eine Auszeit abseits des Trubels suchen. „Gerade die ersten Lebensjahre sind eine intensive Zeit für Familien. Mit den Kleinkinderwochen möchten wir Eltern und Großeltern die Möglichkeit geben, diese Phase bewusst zu genießen – in einer Umgebung, die auf die Bedürfnisse der Jüngsten abgestimmt ist“, erklären die Gastgeber Andrea und Johann Thurner.

70 Stunden Kinderbetreuung pro Woche

Im Baby- und Miniclub startet die Betreuung bereits ab sechs Monaten. In kleinen Gruppen und mit bis zu 70 Stunden Kinderbetreuung pro Woche werden die Kinder behutsam umsorgt. Während die Kleinsten erste Spiel- und Bastelangebote entdecken, bleibt genug Raum für individuelle Bedürfnisse – vom Kuscheln bis zu den ersten Schritten in neuer Umgebung.

Trioslide und Röhrenrutsche

Die Ferienwelt bietet auch bei kühlerem Wetter Platz zum Austoben. Im lichtdurchfluteten Hallenbad warten Trioslide und Röhrenrutsche auf kleine Wasserratten, während Babys und Kleinkinder im warmen Kinderbecken plantschen können. An sonnigen Herbsttagen lockt der große Garten mit solarbeheiztem Badeteich – Natur erleben ohne Gedränge.

… und als Pendant: Adults-only-Spa

Während die Jüngsten liebevoll betreut werden, finden Eltern und Großeltern im Adults-only-Spa ihren Rückzugsort. Ob eine Massage, ein Saunagang oder einfach nur Zeit zu zweit – die Balance zwischen Familienzeit und Erholung gelingt leicht. Und wenn die Kinder Lust auf Abenteuer haben, gibt es Ponyreiten, kreative Bastelstunden oder spannende Entdeckungen draußen im Grünen.