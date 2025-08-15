Goldener Herbst im Chalet Salena – Private Luxury in den Dolomiten

Wenn sich das Gsieser Tal in warme Gold- und Rottöne hüllt, entfaltet das Chalet Salena – Luxury & Private Lodge seinen besonderen Charme. In bester Lage, eingebettet in die beeindruckende Bergkulisse der Dolomiten, erwartet Gäste hier eine exklusive Kombination aus Privatsphäre, persönlichem Service und hochwertiger Ausstattung. Aus gutem Grund wurde das Haus mit dem Global Recognition Award als „Best Chalet in the Dolomites 2025“ ausgezeichnet.

Private Wellness mit Dolomitenblick

Der Herbst im Chalet Salena ist Wellnesszeit: Nach einer Wanderung im eigenen Whirlpool auf der Loggia entspannen, den Blick über die Berge schweifen lassen – und die Ruhe genießen. Auch die private Bio-Zirben-Sauna lädt zum Aufwärmen ein. Wer noch mehr Entspannung sucht, bucht Spa-Anwendungen direkt ins Chalet – für Wohlfühlmomente ganz ohne Störung.

Design trifft Komfort

Alle Apartments – zwischen 85 und 150 m² groß – bieten durch großzügige Loggien einen freien Panoramablick. Der elegante Wohnbereich mit Relax-Lounge und „Romantic Fire“, zwei separate Schlafzimmer mit Luxusbädern sowie eine voll ausgestattete Designküche bieten höchsten Wohnkomfort. Zum Standard gehört auch ein hochwertiges Schlafsystem, das erholsame Nächte verspricht.

Kulinarik nach dem eigenen Rhythmus

Im Chalet Salena bestimmen Gäste selbst, wann und wie sie genießen möchten. Das Frühstück wird täglich direkt ins Chalet gebracht – mit regionalen Spezialitäten. Am Abend steht der hauseigene Pfandlservice zur Wahl oder man greift selbst zum Kochlöffel. Verschiedene Themen-Taschen – z. B. das Südtiroler Knödelpaket oder eine Grilltasche – erleichtern die Planung. Wer möchte, lässt den Kühlschrank bereits vor Anreise individuell befüllen. Im „Südtiroler Ladele“ findet sich eine exklusive Auswahl an Getränken, Weinen und Spirituosen – auf Wunsch wird die persönliche Selektion eingelagert.

Aktiv durch den goldenen Herbst

Direkt vom Chalet aus starten Wander:innen zu Streifzügen über Almwiesen, durch leuchtende Lärchenwälder und zu urigen Hütten. Auch Radfahrer:innen – ob ambitionierte Biker:innen oder gemütliche Genussradler:innen – finden hier ihr Terrain. E-Bikes stehen im Chalet Salena zur Verfügung. Kletter:innen erwartet eine Vielzahl eindrucksvoller Routen – etwa rund um die Drei Zinnen oder in den Gipfeln des Naturparks Rieserferner-Ahrn.

Gäste haben außerdem Zugang zum Aktivprogramm des Schwesterhotels Quelle Nature Spa Resort***:** An sechs Tagen pro Woche werden dort geführte Outdoor-Erlebnisse angeboten – von Wandertouren bis hin zu Bike-Abenteuern. Familien freuen sich auf den Kids Club mit Players Lounge auf 120 m²: interaktive Spiele, Kinderdisco mit Cocktailbar, Kinderküche, Esstisch und kreative Bastelstationen garantieren Spaß für kleine Urlauber:innen.

Herbstzauber für Genießer:innen: 21.09.–19.10.2025

Inklusive Leistungen bei 4 Übernachtungen:

– Tägliches Schlemmerfrühstück direkt im Chalet

– „Sarah‘s süße Überraschung“ jeden Tag

– Südtiroler Marende zur Begrüßung

– 1 Abendessen im Chalet als Pfandlservice

– 1 traditionelles Hutessen im Chalet

– 1 Flasche Salena Rosé

– Privater Whirlpool & finnische Sauna

– Tägliche Reinigung des Chalets

Preis pro Person: ab 928 €