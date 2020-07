Hellpoint ab sofort für PS4, XBO und PC erhältlich

Es ist soweit – radle Games und tinyBuild veröffentlichten nun das via Crowdfunding (Kickstarter) unterstützte Sci-Fi-RPG Hellpoint für Xbox One, PlayStation 4, and PC. Die Nintendo Switch Version wird wie zuvor angekündigt später 2020 erscheinen.

Hellpoint ist ein intensives, dunkles Sci-Fi-RPG, dessen Handlung euch auf eine heruntergekommene Raumstation versetzt, die um ein mysteriöses schwarzes Loch kreist. Inspiriert von Spielen wie Dark Souls und Dead Space sowie Filmen wie Event Horizon und Hellraiser spielt Hellpoint mit den Erwartungen der SpielerInnen. Nichts ist so wie es scheint an einem Ort, wo kosmische Götter, Quantenphysik und längst ausgestorbene Weltraum-Zivilisationen aufeinander treffen. Bei Bedarf können Spieler sich mittels Splitscreen und Online-Unterstützung auch gemeinsam dem Kampf ums Überleben stellen.