Helldivers 2: PlayStation-Hit kommt im August auf Xbox

PlayStations Helldivers 2 kommt nächsten Monat offiziell auf die Xbox-Konsolen. Inklusive Crossplay-Unterstützung!

Zu Helldivers 2

Der Online-Koop-Shooter, der letztes Jahr auf PS5 und PC veröffentlicht wurde, wird am 26. August für Xbox Series X und S erscheinen, kündigte der Entwickler Arrowhead diese Woche an. Das Spiel wird plattformübergreifendes Spiel mit Benutzern sowohl auf PlayStation als auch auf PC bieten. Sowohl die Standardversion des Spiels als auch die Super Citizen Edition des Spiels können jetzt auf der Xbox vorbestellt werden. „Wir wissen, dass Spieler schon seit einiger Zeit danach fragen, und wir freuen uns sehr, noch mehr Helldivers in unser Spiel zu bringen“, sagte Spieldirektor Mikael Eriksson. „Wir haben so viel mehr für die kommenden Monate und Jahre auf Lager – und je mehr Spieler wir haben, desto mehr Geschichten können wir erzählen! Der Kampf um Super-Erde hat gerade erst begonnen.“

Helldivers 2 war Sonys größter Hit im letzten Jahr und wurde PlayStations am schnellsten verkaufter Spielstart aller Zeiten, mit Verkäufen von 12 Millionen verkauften Exemplaren auf PC und PS5 in den ersten 12 Wochen. Das hat alle Erwartungen übertroffen! Im Rahmen seines Versuchs, populärere Live-Service-Spiele zu entwickeln, bringt Sony seine Online-Titel, wie das kommende Marathon, zunehmend auf mehreren Konsolenplattformen auf den Markt. Das Unternehmen hat jedoch angedeutet, dass seine Einzelspieler-Spiele exklusiv für PlayStation-Konsolen bleiben werden, mit späteren PC-Ports, die im Anschluss folgen. Arrowhead hat Helldivers 2 seit der Veröffentlichung immer weiter aktualisiert, und Pilestedt hat sogar angedeutet, dass es an dem Spiel arbeiten wird, bis es effektiv zu einem Teil 3 wird.