Hellcard 2 offiziell für 2026 angekündigt: Koop-Abenteuer kehrt zurück
Macht schon mal Platz auf euren digitalen Spieltischen, denn Skystone Games und Thing Trunk haben soeben die Katze aus dem Sack gelassen. Mit Hellcard 2 bekommt der gefeierte Roguelite-Hit einen waschechten Nachfolger, der alles, was ihr am Erstling geliebt habt, noch einmal ordentlich aufbohrt. Wenn ihr auf taktische Kämpfe, Deckbuilding und eine ordentliche Portion Pen-and-Paper-Charme steht, solltet ihr euch das Jahr 2026 fett im Kalender markieren.
Mehr als nur ein Kartenspiel: Das lebendige Pop-up-Buch
Während ihr im ersten Teil noch klassische Dungeons gesäubert habt, verwandelt Hellcard 2 das Spielgeschehen in ein interaktives Abenteuerbuch. Die Entwickler:innen setzen diesmal voll auf das Gefühl einer gemeinsamen Rollenspielrunde. Ihr bewegt euch durch die Seiten einer Geschichte, in der jede eurer Entscheidungen das Geschehen beeinflusst. Es geht nicht mehr nur darum, Räume leer zu räumen, sondern als Team die Wahrheit hinter der Bedrohung durch die Drachen zu lüften. Die Spielwelt im markanten Paperverse-Stil wurde dafür komplett überarbeitet und glänzt mit neuen Lichteffekten sowie flüssigeren Animationen.
Die wichtigsten Neuerungen für eure Gruppe
Die Fortsetzung bleibt seinen Wurzeln treu, bietet euch aber deutlich mehr spielerische Freiheit. Hier ist ein Überblick, was euch in der Fortsetzung erwartet:
- Vierer-Koop statt Dreier-Gespann: Ihr könnt jetzt mit bis zu drei weiteren Mitstreiter:innen losziehen. Die Synergien zwischen euren Decks werden durch die größere Gruppe noch komplexer und mächtiger.
- Heldenbau mit Langzeitwirkung: Durch eure Erfolge schaltet ihr Ausrüstung frei, die ihr in zukünftige Runs mitnehmen dürft. Das verändert nicht nur euer Aussehen, sondern beeinflusst direkt eure Decks und Mechaniken.
- Taktik pur durch Positionierung: Das bewährte System, bei dem es auf die Distanz zu den Monstern ankommt, ist wieder mit an Bord. Ihr müsst euch genau absprechen, wer welche Gegner:innen im Nah- oder Fernkampf übernimmt.
- Der ultimative Einzelspieler-Modus: Wenn ihr lieber alleine loszieht, dürft ihr die volle Kontrolle über die gesamte Gruppe übernehmen und alle Strategien selbst austüfteln.
Ein Abenteuer ohne Ende
Die Macher:innen betonen, dass Hellcard 2 als echte Sandbox für Taktiker:innen konzipiert ist. Durch mehr Klassen, ausrüstbare Gegenstände und Artefakte soll sich kein Durchgang wie der andere anfühlen. Ihr dürft gemeinsam über Nebenquests entscheiden und euren Charakteren einen ganz eigenen Stempel aufdrücken. Das Ziel der Entwickler:innen ist klar: Sie wollen das Abenteuerbuch erschaffen, von dem sie schon immer geträumt haben.
Das Spiel befindet sich aktuell mitten in der Entwicklung und soll im Laufe des Jahres 2026 sowohl für den PC als auch für Konsolen erscheinen. Packt eure Karten ein, schärft euren Verstand und macht euch bereit für das nächste Kapitel im Paperverse.