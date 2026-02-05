Hellcard 2 offiziell für 2026 angekündigt: Koop-Abenteuer kehrt zurück

Macht schon mal Platz auf euren digitalen Spieltischen, denn Skystone Games und Thing Trunk haben soeben die Katze aus dem Sack gelassen. Mit Hellcard 2 bekommt der gefeierte Roguelite-Hit einen waschechten Nachfolger, der alles, was ihr am Erstling geliebt habt, noch einmal ordentlich aufbohrt. Wenn ihr auf taktische Kämpfe, Deckbuilding und eine ordentliche Portion Pen-and-Paper-Charme steht, solltet ihr euch das Jahr 2026 fett im Kalender markieren.

Mehr als nur ein Kartenspiel: Das lebendige Pop-up-Buch

Während ihr im ersten Teil noch klassische Dungeons gesäubert habt, verwandelt Hellcard 2 das Spielgeschehen in ein interaktives Abenteuerbuch. Die Entwickler:innen setzen diesmal voll auf das Gefühl einer gemeinsamen Rollenspielrunde. Ihr bewegt euch durch die Seiten einer Geschichte, in der jede eurer Entscheidungen das Geschehen beeinflusst. Es geht nicht mehr nur darum, Räume leer zu räumen, sondern als Team die Wahrheit hinter der Bedrohung durch die Drachen zu lüften. Die Spielwelt im markanten Paperverse-Stil wurde dafür komplett überarbeitet und glänzt mit neuen Lichteffekten sowie flüssigeren Animationen.

Die wichtigsten Neuerungen für eure Gruppe

Die Fortsetzung bleibt seinen Wurzeln treu, bietet euch aber deutlich mehr spielerische Freiheit. Hier ist ein Überblick, was euch in der Fortsetzung erwartet: