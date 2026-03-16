Heimkino-Highlight im Mai: „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ erscheint fürs Wohnzimmer
Nachdem der packende Thriller The Housemaid – Wenn sie wüsste wochenlang die deutschen Kinocharts angeführt und weltweit über 350 Millionen US-Dollar eingespielt hat, könnt ihr euch das BookTok-Phänomen nun endlich nach Hause holen. Die Verfilmung des Bestsellers von Freida McFadden ist ab dem 1. Mai 2026 auf DVD, Blu-ray, 4K UHD, im limitierten Steelbook sowie digital verfügbar.
Was erwartet euch?
Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt …
Cast & Crew
In der Hauptrolle brilliert Sydney Sweeney als Millie, die nach ihrer Haftentlassung einen Neuanfang als Hausmädchen bei einer wohlhabenden Familie sucht. Doch hinter der glänzenden Fassade von Nina und Andrew Winchester – verkörpert von Amanda Seyfried und Brandon Sklenar – verbirgt sich ein gefährliches Geflecht aus Lügen. Regisseur Paul Feig inszeniert hier ein psychologisches Verwirrspiel, bei dem ihr Schicht für Schicht dunkle Geheimnisse freilegen dürft.
Extras
Für alle Sammler:innen unter euch halten die physischen Editionen spannendes Zusatzmaterial bereit. Während die DVD bereits entfallene Szenen und Einblicke in die Stunts bietet, dürft ihr euch bei der Blu-ray und 4K UHD auf exklusive Making-of-Featurettes, eine Tour durch das Set und zwei Audiokommentare freuen. Ihr könnt den Film ab sofort vorbestellen, um pünktlich zum Release im Mai in die düstere Welt der Winchesters einzutauchen.