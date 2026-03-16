Heimkino-Highlight im Mai: „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ erscheint fürs Wohnzimmer

Nachdem der packende Thriller The Housemaid – Wenn sie wüsste wochenlang die deutschen Kinocharts angeführt und weltweit über 350 Millionen US-Dollar eingespielt hat, könnt ihr euch das BookTok-Phänomen nun endlich nach Hause holen. Die Verfilmung des Bestsellers von Freida McFadden ist ab dem 1. Mai 2026 auf DVD, Blu-ray, 4K UHD, im limitierten Steelbook sowie digital verfügbar.

Was erwartet euch?

Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt …