Heavy Duty Challenge Playtest für 3.-6.6.2021 angekündigt

Dabei stehen drei Trucks (ein Unimog und zwei MAN-Modelle) sowie ein Open World Level mit acht Abschnitten zur Verfügung. Der Playtest beginnt am Donnerstag, 3. Juni 2021 und läuft bis einschließlich Sonntag, den 6. Juni 2021. Die Spieler können über die Steam-Seite am Playtest teilnehmen.

Präzision, schiere Kraft und vor allem Nerven wie Drahtseile – darauf kommt es in dem Extrem-Offroad-Trucksimulator Heavy Duty Challenge , dem neuen Titel von Aerosoft und Nano Games an. Um bei der Entwicklung des Titels noch mitzuhelfen und einen ersten Einblick zu erhalten, könnt ihr am Heavy Duty Challenge Playtest diese Woche teilnehmen.

Zum Release Ende des Jahres warten in Heavy Duty Challenge insgesamt 10 leistungsstarke Trucks in drei Kategorien auf unerschrockene Truck-Piloten, um extrem anspruchsvolle Parcours in extremen Geländepassagen zu überwinden. Dabei arbeitet ihr euch bis in die Königsklasse der 4-Achser hoch, um den Titel als Champion der Truck Trials in einem Echtzeit-Ligasystem basierend auf dem Europa Truck Trial zu knacken.

Heavy Duty Challenge erscheint Ende 2021 für den PC.