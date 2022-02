Hearts of Iron IV Erweiterungs-Abo ab sofort erhältlich

Paradox Interactive lässt mit einer interessanten Ankündigung aufhorchen – Hearts of Iron IV erhält ein Erweiterungs-Abo. In den sechs Jahren seit der Veröffentlichung von Hearts of Iron IV erhielt das Grand-Strategy-Wargame von Paradox Interactive zahlreiche Erweiterungen, um die Größe und Komplexität des Zweiten Weltkriegs widerzuspiegeln. Detailliertere Armee- und Flottenverwaltung sowie neue Spionage- und Widerstandssysteme wurden hinzugefügt, ganz zu schweigen von den vielen neuen alternativen Geschichtspfaden für die wichtigsten Nationen der Welt in dieser turbulenten Zeit.

Für alle, die Hearts of Iron IV besitzen, es aber schwierig fanden, mit den kontinuierlich erscheinenden Erweiterungen Schritt zu halten, hat Paradox Interactive nun ein Abo-Modell für alle eingeführt, die sich nicht auf sechs Jahre zusätzlicher Inhalte einlassen können oder wollen. Dies ist besonders hilfreich für neue Spieler:innen, die nicht wissen, wo sie mit dem Kauf von Erweiterungen oder Länderpaketen anfangen sollen.

Das Erweiterungsabonnement, welches NUR für Besitzer:innen von Hearts of Iron IV über Steam gilt, bietet Zugang zu: