Heartopia X My Little Pony verändert alles und ihr werdet es lieben

Die Gerüchte haben ein Ende: XD Games hat heute offiziell den Vorhang für eine magische Kooperation gelüftet. In einem brandneuen Trailer wird Heartopia X My Littel Pony gezeigt. Seht wie die Welt von Heartopia mit dem beliebten My Little Pony-Universum verschmilzt. Wenn ihr Fans von Equestria seid, solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen, denn die Feierlichkeiten starten ab sofort. Sichert euch exklusive Belohnungen vor dem Start Obwohl das Hauptevent erst am 14. Februar 2026 beginnt, könnt ihr euch bereits heute ins Getümmel stürzen. Das einwöchige Pre-Launch-Login-Event ist live. Dabei dürft ihr täglich Login-Rätsel lösen, um euch zeitlich begrenzte Ausstellungs-Pässe zu sichern. Wenn ihr alle Rätsel erfolgreich abschließt, könnt ihr ein limitiertes Haustier-Kostüm freischalten, das dem Drachen Spike nachempfunden ist.