Heartopia X My Little Pony verändert alles und ihr werdet es lieben
Die Gerüchte haben ein Ende: XD Games hat heute offiziell den Vorhang für eine magische Kooperation gelüftet. In einem brandneuen Trailer wird Heartopia X My Littel Pony gezeigt. Seht wie die Welt von Heartopia mit dem beliebten My Little Pony-Universum verschmilzt. Wenn ihr Fans von Equestria seid, solltet ihr jetzt ganz genau aufpassen, denn die Feierlichkeiten starten ab sofort.
Sichert euch exklusive Belohnungen vor dem Start
Obwohl das Hauptevent erst am 14. Februar 2026 beginnt, könnt ihr euch bereits heute ins Getümmel stürzen. Das einwöchige Pre-Launch-Login-Event ist live. Dabei dürft ihr täglich Login-Rätsel lösen, um euch zeitlich begrenzte Ausstellungs-Pässe zu sichern. Wenn ihr alle Rätsel erfolgreich abschließt, könnt ihr ein limitiertes Haustier-Kostüm freischalten, das dem Drachen Spike nachempfunden ist.
Rettet den Baum der Harmonie
Ab dem Valentinstag wartet eine besondere Mission auf euch: Der Baum der Harmonie ist auf Cloud Island erschienen und muss erweckt werden, um nach Equestria zurückzukehren. Hier sind eure Aufgaben im Überblick:
- Tägliches Spüren: Ihr könnt am Baum interagieren, um drei der sechs Elemente der Harmonie (Ehrlichkeit, Großzügigkeit, Loyalität, Freundlichkeit, Lachen und Magie) zu erhalten.
- Wässern und Wachsen: Mit diesen Elementen dürft ihr den Baum wässern, wodurch die Energieanzeige steigt und ihr zusätzliche Ressourcen erhaltet.
- Abzeichen sammeln: Durch die Resonanz mit dem Baum verdient ihr Token für spezielle Pony-Abzeichen. Wer alle Sets vervollständigt, kann sich über exklusive Stadt-Kollaborations-Badges freuen.
Die Mane Six ziehen ein
Für alle Sammler:innen unter euch gibt es ab dem 14. Februar sechs spezielle Gacha-Pools, die jeweils einem Charakter der „Mane Six“ gewidmet sind. In jedem Pool könnt ihr fünf Outfit-Teile und ein thematisch passendes Fahrzeug ergattern. Da es sich um Non-Replacement-Pools handelt, stehen eure Chancen auf das komplette Set besonders gut.
Das Event läuft bis zum 15. März 2026. Heartopia ist kostenlos für PC, iOS und Android verfügbar, sodass ihr direkt loslegen könnt. Mehr über das Spiel erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.