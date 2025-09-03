Hearthstone Mini-Set Tag der Wiedergeburt ab sofort erhältlich

BEREIT FÜR DIE F-EI-ER? Im gewaltigen Ei von Khelos regt sich etwas und der gesamte Krater von Un’Goro bricht in Feierlichkeiten aus! Das Mini-Set Tag der Wiedergeburt erscheint heute mit 38 neuen Karten: 4 legendäre Karten, 1 epische Karte, 17 seltene Karten und 16 gewöhnliche Karten. Die Schlupfzeit der Dinosaurier beginnt gemäß der heiligen tortollanischen Tradition mit Feuerwerken, Festmählern und uralten Geschichten, um die Gefallenen zu ehren und den Beginn neuen Lebens zu feiern.

Die Bestie erwacht

Das Ei schlüpft. Das Ei von Khelos steht im Mittelpunkt des Tags der Wiedergeburt. In ihm wurde über Generationen hinweg ein riesiges schildkrötenähnliches Wesen ausgebrütet. Wenn die Heilige Eierträgerin das uralte Ei präsentiert, können Spieler es knacken und die Macht von Khelos entfesseln.

Wildtierflüsterin Taka. Sie ist urtümlich, weise und wild auf ihren Einsatz. Wenn Spieler Wildtierflüsterin Taka ausspielen, kanalisieren sie ihre uralte Gabe: Sie erhält die Stärke eines legendären Wildtiers und lässt es auf ihre Feinde los.

Urtümliche Kraft. Spieler können Diener als ikonische Bestien aus vergangenen Zeiten verkleiden und die Zukunft ihrer Gegner vernichten. Die Teufelssauriermaske verleiht die Schnelligkeit und zerschmetternde Stärke von König Knirsch!

Normale Versionen des Mini-Sets können für 14,99 EUR oder 2.000 Gold erworben werden. Die komplett goldene Version ist für 69,99 EUR oder 10.000 Gold erhältlich und enthält als Bonus eine diamantene Kopie der legendären Dienerin Wildtierflüsterin Taka.