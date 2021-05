Haus des Geldes Staffel 5 Start-Termin am 3.9.2021

Gute Nachrichten für die Fans der Dali-Masken und dem Professor – Netflix enthüllte nun endlich den offiziellen Haus des Geldes Staffel 5 Start-Termin. Demnach geht es nach dem nervenaufreibenden Finale der vierten Staffel am 3.9.2021 weiter. Doch dabei handelt es sich nur um Teil 1 der fünften Staffel. Der zweite Teil soll noch vor dem Jahreswechsel – genauer gesagt am 3.12.2021 folgen. Das verkündete nun Netflix zusammen mit einem ersten Haus des Geldes Staffel 5 Trailer:

Erstes Trailer Feedback:

Rund eine Stunde nach dem Onlinestellen des Trailer verzeichnet der deutsche Trailer, den auch wir hier eingebunden haben, über 16.000 Aufrufe (Stand 24.5.2021 17:00 Uhr). Der Trailer, der kaum neue Szenen zeigt wurde – trotz wenig neuem Inhalt – mit über 1.700 Daumen nach oben bewertet. Das entspricht immerhin über 10%! Dem gegenüber stehen lediglich 22 Daumen nach unten.

Kurzer Rückblick auf die Staffel 3 und Staffel 4:

Wir erinnern uns zurück. Am Beginn der dritten Staffel erleben wir Rio und Tokyo in trauter Zweisamkeit auf einer einsamen Insel. Tokyo reicht das allerdings nicht und sehnt sich nach Abenteuer und Menschen. So verlässt sich Rio kurzerhand, der sich – entgegen der Anweisungen des Professors – bei ihr über ein Satellitentelefon meldet. Und so dauert es nicht lange, bis Rio festgenommen wird. Es gibt nur eine Chance Rio aus den Fängen der Sicherheitsdienste zu befreien: ein noch größerer Coup muss durchgeführt werden. Dieses Mal hat der Professor aber weniger Zeit, weniger Leute und es ist nicht sein Plan. Und so kommt was kommen muss – nach einigen Erfolgen – unter anderem der Befreiung von Rio – folgen einige Rückschläge, die nicht eingeplant waren. Lissabon wird gefangen genommen und so wird der Paris-Plan gestartet. Mit Erfolg! Lissabon schafft es in die Zentralbank Spaniens. Dafür steckt der Professor nun in der Klemme: die verrückte Ermittlerin Sierra taucht plötzlich beim Kopf der Bande auf. Ob das gut gehen kann?

Haus des Geldes Staffel 5 Start-Termin

Wie eingangs erwähnt, soll der fünfte und zugleich letzte Teil in zwei Abschnitten veröffentlicht werden: die ersten Folgen kommen am 3.9.2021 und die anderen am 3.12.2021.

