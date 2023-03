Hasbro Pulse: Zwei neue Figuren zu The Mandalorian angekündigt

Vor wenigen Monaten startete Hasbro Pulse auch hierzulande und das Sortiment wird ständig erweitert, so auch im Segement von Star Wars. Ihr dürft euch auf eine neue Figur und ein Figurenset mit The Mandalorian-Connection freuen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Star Wars The Black Series Luke Skywalker & Grogu

Aus der The Black Series erwartet euch passend zum kürzlichen Start von The Mandalorian Staffel 3 das Doppelpack aus Luke Skywalker und Grogu. Die Figur wird ab Sommer 2023 erhältlich sein und zum UVP von 54,99 Euro angeboten.

Mit den Action-Figuren aus der Star Wars The Black Series lassen sich die größten Schlachten und Missionen der Star Wars Saga nachstellen! Star Wars The Black Series umfasst Figuren, Fahrzeuge und Rollenspielartikel zu der über 40-jährigen Geschichte der Star Wars Galaxie. Diese Sammelfiguren sind detailgetreu, sodass sie Luke Skywalker & Grogu aus der Live- Action-Serie Star Wars: Das Buch von Boba Fett auf Disney+ gleichen. Sie verfügen über ein Premium-Design und mehrere Bewegungspunkte. Das Action-Sammelfiguren 2er-Pack aus der Star Wars The Black Series kommt mit 9 Accessoires, darunter ein Lichtschwert und ein Trainingsball mit Blastereffekt.

Star Wars The Vintage Collection Cad Bane

Die letzte Figur die im Sommer 2023 erscheint, ist wieder Teil der Vintage Collection und kommt in der Disney+ Serie The Mandalorian vor. Die Figur kostet laut letzten Informationen 19,99 Euro.

Der berühmte Kopfgeldjäger Cad Bane war für sein beeindruckendes Arsenal an Waffen und Verbündeten bekannt. Seine Arbeit mit dem Pyke-Syndikat auf Tatooine führte ihn zu einer direkten Konfrontation mit Boba Fett. Die Action-Figur aus der Star Wars Vintage Collection kommt mit 3 Accessoires, darunter 2 Blastern und seinem ikonischen Hut. Die Cad Bane Action-Figur (9,5 cm) ist an den Charakter in Star Wars: Das Buch von Boba Fett angelehnt – ein tolles Geschenk für Star Wars Sammler und Fans ab 4 Jahren. Mit den Action-Figuren (Skala: 9,5 cm) aus der Star Wars Vintage Collection kann die Legende von Star Wars, der actiongeladenen Weltraum- Saga, gebührend gefeiert werden. Die Action- Figuren zeichnen sich durch Premium-Details und ein hochwertiges Produkt- und Verpackungsdesign aus und verfügen über ein vom Entertainment inspiriertes Dekor, das bei Sammlern und Fans beliebt ist.