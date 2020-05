Harvest Moon One World kommt im Herbst 2020 für Nintendo Switch

Mit Harvest Moon One World kommt ein neuer Titel der Serie für Nintendo Switch. Was uns damit erwartet, lest ihr hier!

Über Harvest Moon One World

Das Entwicklerteam Natsume Inc., das hinter dem neuen Ableger steht, hat noch nicht allzu viel preisgegeben. Abgesehen von einem Logo, der offiziellen Website und dem Titel wissen wir nur, dass das Game noch im Herbst 2020 erscheinen wird. Wenn man das Logo von Harvest Moon One World genauer betrachtet, scheint es dem Original aus dem Jahre 1997 sehr ähnlich zu sein. Das Entwicklerteam meint dazu, dass es eine neue Engine und eine neue Optik für den Titel kreieren wird. Anders als beim megastressigen Vorgänger namens Mad Dash wird sich dieses Mal wieder auf die Wurzeln besinnt. Glücklicherweise, möchte ich sagen, denn genau das erwarten die SpielerInnen!

Die Beschreibung von Harvest Moon One World liest sich wie folgt: Führe deinen eigenen Bauernhof und entdecke dabei eine Welt voller neuer und bekannter Gesichter, einzigartiger Dörfer und aufregender Herausforderungen. Kannst du dir eine Welt ohne Tomaten, Erdbeeren oder Kohl vorstellen? Angetrieben von einer geheimnisvollen Entdeckung brichst du auf in ein Abenteuer, das dich weit über die Grenzen deiner Heimatstadt hinaus und rund um die Welt führt! Entdecke aufregende Orte wie die wunderschönen Strände von Halo-Halo und die frostigen Berge von Salmiakki. Was haltet ihr von dieser Ankündigung?