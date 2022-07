Hard West 2 ab 4.8.2022 auf Steam und GOG erhältlich

Good Shepherd Entertainment hat bekannt gegeben, dass Hard West 2 am 4. August dieses Jahres via Steam & GOG für den PC erscheint. Das von Ice Code Games entwickelte Game katapultiert euch in ein klassisches Western-Setting mit übernatürlicher Note, in der sich Legenden um einen sagenhaften Geisterzug und den auf ihm beförderten Goldschatz ranken.

Die ausufernde, charaktergetriebene Geschichte des Spiels, die vom Origins Awards Preisträger und New York Times-Bestseller-Autor Matt Forbeck (Deadlands) mitgeschrieben wurde, wird durch die Stimmen von Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone, League of Legends) und Adam Gifford (The Colony, Batman: Hush) zum Leben erweckt. Hinzu kommt der Soundtrack des BAFTA Award Preisträgers Jason Graves (Dead Space, Tomb Raider)

Hard West 2 kann auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden. Unter www.HardWestGame.com gibt es zudem weitere Informationen.