Happy Game :) von Amanita Design erscheint nun auf iOS und Android

Amanita Designs psychedelisches Horrorerlebnis Happy Game 🙂 ist nach dem Debüt auf PC und Nintendo Switch nun auf iOS und Android weltweit erhältlich.

Mehr über Happy Game 🙂

Happy Game ist ein kostenpflichtiger Titel auf iOS sowie Android, und nicht in Apple Arcade enthalten, anders als einige der Veröffentlichungen des Entwicklers. Es dürfte ein gutes Zeichen für Nicht-Abonnent:innen sein, dass Amanita Design weiterhin Premium-Mobile-Releases macht, und wer weiß – vielleicht kommt in Zukunft ja noch mehr in dieser Richtung? Happy Game 🙂 könnt ihr im App Store für iOS und im Google Play Store für Android um 6,99 Euro kaufen. Eine offizielle Website für den Titel gibt es ebenso! Wer das Game noch nicht gespielt hat, bekommt mit dem Trailer von der E3 2021 eine gute Vorstellung von dem Spiel. Was sagt ihr, wäre das etwas für euch?