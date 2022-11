Hans Herbots’ Ritualmord ab 2.12.2022 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Atlas Film bringt den neuen Hans Herbots Film Thriller Ritualmord am 2.12.2022 auf DVD und Blu-ray in den Handel. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Der Albtraum beginnt, als Polizeitaucherin Kiki Schelfthaut im trüben Wasser eines Brüsseler Kanals eine einzelne menschliche Hand zu fassen bekommt. Es existiert keine Leiche und auch keinerlei Hinweise auf die Herkunft des bizarren Funds.

Der Fall wird immer rätselhafter, denn kurz darauf wird eine weitere Hand entdeckt. Verbirgt sich ein blutiges Ritual dahinter? Und wie sind Kikis verstorbene Eltern in das Verbrechen verstrickt? Die Ermittlungen führen sie und Polizeikommissar Cafmeyer in eine Welt, in der scheinbar teuflische Kräfte mit allen Mitteln in Schach gehalten werden müssen. Schon bald wird offenkundig, dass der gesamte belgische Staat Blut an den Händen hat – und Kiki muss sich der Frage stellen, wie groß die Mitschuld ihrer eigenen Familie wirklich ist.