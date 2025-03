Handling the Undead ab 20.3.2025 als Mediabook erhältlich

Handling the Undead, der starbesetzte und preisgekrönte Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Bestseller-Autor John Ajvide Lindqvist („So finster die Nacht“) basiert, erscheint am 20.3.2025 als limitiertes Mediabook.

An einem ungewöhnlich heißen Sommertag in Oslo erwachen auf mysteriöse Weise die Toten zum Leben und kehren apathisch zu ihren Familien zurück. Für die trauernden Angehörigen ein unverhofftes Geschenk: den schmerzhaften Verlust hinter sich zu lassen und ihre Liebsten wieder bei sich zu haben. Doch die anfängliche Freude über die Rückkehr der Verstorbenen verwandelt sich schon bald in einen Albtraum. Denn die Untoten sind nicht dieselben, die sie einst waren und ersetzen nicht das, was verloren ging.