Haltet eure Frauen fest: Ein Labubu-Film ist in Arbeit

Eigentlich sind Labubu schon älter, aber die Monster erfreuen sich mittlerweile großer Beliebtheit, dass es sogar für einen Film reicht.

Mehr zum Labubu-Film

Es ist kaum eine Überraschung, wenn ein beliebtes Spielzeug oder Sammlerstück mit der Entwicklung eines Spielfilms (etwa der äußerst erfolgreiche Barbie-Film) einhergeht. Aber es ist noch weniger überraschend, wenn das fragliche Sammlerstück Teil der heißesten Mode ist, wie Labubu, dem neuesten in einer Reihe von Spielzeug-basierten Franchises, die jetzt anscheinend als Film von Sony in Arbeit sind. Falls ihr noch keinen Berührungspunkt habt: Labubu ist ein kleines Monster, das einen Haufen kleiner Monsterfreunde hat, die alle als winzige Miniatur-Tüschtiere vermarktet werden, die als Accessoires populär geworden sind. Labubu wurde erstmals 2015 eingeführt und wird von Chinas Pop Mart in Blind Bags verkauft, die eine hohe Nachfrage nach Sekundärmärkten nach bestimmten, seltenen Artikeln erzeugen.

Der Wahnsinn nahm zuerst in Südostasien Gestalt an, bevor er sich 2024 schnell weltweit ausbreitete, als Sängerin Lisa von der Kpop-Gruppe Blackpink, eine der berühmtesten und beliebtesten Darsteller der Welt, bei öffentlichen Auftritten mit einem Labubu gesichtet wurde. Hinter Labubu steckt ein bisschen Geschichte, dessen Crew andere Monster wie Zymomo, Mokoko und Tycoco umfasst, obwohl die allgemeinen Beziehungen zwischen den Charakteren und ihre Interaktionen mit lustigen Umgebungen im Wesentlichen alles sind, was von einer Handlung existiert. Die Sammlerstücke sind aufgrund von gemeldeten Konflikten zwischen Kunden, die in Geschäften darum wetteifern, weitgehend umstritten, wobei die Nachfrage nach Sondereditionen für die Preise jenseits der 150.000-Euro-Marke für die seltensten Stücke in die Höhe treiben.