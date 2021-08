Halo Infinite Release-Termin und 20-Jahre-Jubiläums-Gear angekündigt

Spiele mit dieser Limited Edition auf der schnellsten und leistungsstärksten Xbox aller Zeiten und werde mit der herunterladbaren Kopie des Spiels, die in diesem Bundle enthalten ist, zur letzten Hoffnung des Universums. Halo Infinite auf Xbox Series X|S bietet eine Auflösung in bis zu 4K bei bis zu 60fps. Die Multiplayer-Arena unterstützt sogar bis zu 120fps, fortschrittlichen 3D Spatial Sound und vieles mehr. Und mit neuen Funktionen der nächsten Konsolengeneration wie Quick Resume, Auto HDR und Framerate Boosting wird nicht nur das Spielerlebnis von Halo Infinite, sondern auch von allen bisherigen Halo-Spielen noch besser.

Im Zuge der gamescom Opening Night Live enthüllten Xbox und 343 Industries zwei Dinge – zum Einen den Halo Infinite Release-Termin (8.12.2021) und zum anderen besonderes 20-Jahre-Jubiläums-Halo-Gear: das Xbox Series X – Halo Infinite Limited Edition Bundle und die Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2, die am 15. November 2021 erscheinen. Diese zwei ganz besonderen Editionen werden um weitere Hardware-Highlights von Partnern wie Seagate und Razer flankiert, um den Geburtstag des Halo-Franchises gebührend zu feiern. So seid ihr bestens auf den Launch des Spiels im Dezember vorbereitet.

Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2

Zusätzlich zu der limitierten Konsole erscheint auch ein ganz besonderer Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 Controller. Mit so viel Power in Deinen Händen, bist Du bestens ausgerüstet, um gemeinsam mit dem Master Chief das Universum zu retten. Inspiriert von der berühmten Rüstung des Master Chiefs, präsentiert sich dieser Controller in einem kampferprobten, matten Metallic-Grün mit einem iridiumgoldenen D-Pad und wird mit einem Arsenal austauschbarer Komponenten und einer maßgeschneiderten Tragetasche mit dem typischen UNSC-Emblem geliefert. Für besonders präzise Operationen lässt sich die Spannung des Thumbsticks individuell justieren. Das dazugehörige Werkzeug lässt sich wie ein Dogtag stylisch an einer Kette tragen und ist jederzeit einsatzbereit. Wenn Du Deinen Controller mal nicht nutzt, lädst du ihn in der lasergravierten Ladestation oder mit dem speziellen Ladekabel auf. Und wenn Halo Infinite erscheint, stattest Du Deine Waffe mit dem exklusiven Weapon Charm aus, den nur Käufer*innen des Halo Infinite Elite Controllers erhalten.

Der Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 Controller ist ab sofort für 199,99 € vorbestellbar und wird am 15. November 2021 bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.