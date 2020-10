Halloween-Time: Hexen Hexen ab 29.10.2020 im Kino

Passend zu Halloween bringt Warner Bros die Fantasy Komödie Hexen Hexen am 29.10.2020 in die heimischen Kinos. Was ihr über den Film wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

Worum geht’s?

Zemeckis visuell innovativer Film, eine Neubearbeitung Dahls‘ beliebter Geschichte für ein modernes Publikum, erzählt die schwarzhumorige und herzerwärmende Geschichte eines jungen Waisenjungen (Bruno), der Ende 1967 zu seiner liebevollen Großmutter (Spencer) in die ländliche Stadt Demopolis in Alabama zieht. Als der Junge und seine Großmutter auf einige trügerisch glamouröse, aber durch und durch teuflische Hexen treffen, verfrachtet diese unseren jungen Helden klugerweise in ein opulentes Seebad. Bedauerlicherweise kommen sie genau zur selben Zeit an, zu der die Hoch-Großmeisterhexe der Welt (Hathaway) ihre Weggefährtinnen aus allen Teilen des Erdballs – unter falscher Identität – versammelt hat, um ihre ruchlosen Pläne zu verwirklichen.