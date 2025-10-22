Halloween in der St. Martins Therme & Lodge: Von den Urahnen des T-Rex bis zu Zersetzer-Monstern:

Wenn Nebelschwaden durch die Landschaft wabern, die Dämmerung früh hereinbricht und schauderhafte Rufe laut werden – dann ist Halloween angebrochen. Rund um die gruseligste Nacht des Jahres wird es in der St. Martins Therme & Lodge, einem Resort der VAMED Vitality World, mystisch. Gruselig-schöne Safaris, eine Hexe, die unvermutet auftaucht – aber auch die Urahnen von T-Rex sorgen für Halloween-Stimmung.

„Gerade für Kinder ist jetzt die richtige Zeit, um abenteuerliche Safaris zu erleben – oder aber auch mit dem Kasperl auf Geistersuche zu gehen“, betont General Manager Martin Adelwöhrer, St. Martins Therme & Lodge. „In der Woche der Herbstferien von 25. Oktober bis 2. November ist Halloween-(Ent)Spannung angesagt – und das in der Therme sogar bis 22 Uhr. Dafür haben wir uns heuer wieder besondere Highlights am und rund um den 31. Oktober einfallen lassen.“ So wird etwa die gesamte Therme wie auch die Lodge und die Außenbereiche heuer erstmals in allen Bereichen schaurig-schön geschmückt – an Halloween führt in diesem Jahr einfach kein Weg vorbei.

Ein absolutes Highlight sind die Halloween-Safaris, bei denen die Ranger Mystisches mit biologischem Fachwissen verbinden und sich mit ihren Gästen auf die Suche nach Spinnen, Fledermäusen, Rabenvögeln und Co. begeben. Wer kennt den Unterschied zwischen Raben und Krähen? Wieso werden manche Tiere als gruseliger empfunden als andere? Was machen Fledermäuse im Winter? Und was hat das alles mit Hühnern zu tun?

„Diese und viele andere Fragen werden von unseren Rangern beantwortet“, sagt Resident Managerin und Biologin Elke Schmelzer, St. Martins Therme & Lodge. „Ein oft zitiertes ‚Mysterium‘ rankt sich beispielsweise um die südrussische Tarantel, die in Steppenlandschaften beheimatet ist. Ein Thema, über das wir gerne aufklären – die Natur bietet eben eine unglaublich spannende Vielfalt, Langeweile kann da zuhause bleiben. Wer mehr darüber wissen möchte, wie viele Eulenarten es in unserer Region gibt oder welche Fledermäuse bei uns heimisch sind, ist bei uns genau richtig.“

Selbst im Bereich der tiergestützten Programme steht ein eigenes „Gruselprogramm“ zur Auswahl – denn wer kann schon von einer Begegnung mit den Urahnen von T-Rex und ihrem durchaus mitunter unerwarteten und spannenden Verhalten erzählen?

„Mehr wollen wir hier aber noch nicht verraten – da ist für so manche Überraschung gesorgt“, betont Schmelzer.

Zu Halloween in der Forschungsstation

„Was passiert eigentlich in der Forschungsstation für Kinder, wenn alle Lichter ausgehen? Genau auf dieses Erlebnisse wollen wir unsere jungen Entdecker:innen mitnehmen“, meint Adelwöhrer.

Hier können die Kids die Magie der Natur bei Nacht erleben, wenn die Türen zur Forschungsstation im Dunkeln geöffnet werden. Wie tarnen sich Tiere? Gibt es Tiere, die in der Dunkelheit leuchten? Und wer ist das Zersetzer-Monster? Fragen über Fragen, die gelöst werden. Ob tagsüber bei Kasperl-Stücken und kreativen Stunden in der Halloween-Werkstatt oder abends mit Gänsehaut und Lampenfieber – dieses Halloween wird unvergesslich. Biologen und Ökopädagogen sorgen für ein einzigartiges und umfangreiches Programm mit Mehrwert.

Entspannung mit Gänsehaut für Erwachsene

Während die jüngsten Gäste forschen und entdecken, kommen Erwachsene in der Saunalandschaft in den Genuss besonderer Halloween-Momente. In den Herbstferien heizen spektakuläre Showaufgüsse um 16 Uhr den Besucher:innen ein. Schaurig schmackhafte Köstlichkeiten wie Kürbisgnocchi, schwarze Burger, Kürbis-Kokos-Dessert, Halloween Drinks und viele weitere Leckereien erwarten die Gäste im Marktrestaurant der Tagestherme.

Für zusätzliche Abwechslung sorgen herbstliche Grusel-Specials – von exklusiven Cocktails an der Pool-Bar bis zur „Bloody Halloween-Bar“ in der Darwin’s Bar, wo Barchef Peter und sein Team schaurig-köstliche Drinks servieren. Bei Musik von DJ Hocky verwandelt sich die Lodge-Bar zu einem Treffpunkt für alle Nachtschwärmer:innen – auch externe Gäste sind hier herzlich willkommen, wenn die Geister zu tanzen beginnen.

Schaurig-schöne Entspannungszeit im Seewinkel

„Rund um Halloween ist in St. Martins wirklich viel los. Unser Team hat ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene auf die Beine gestellt – von gruseligen Erlebnissen in der Forschungsstation für die jungen Gäste über Showaufguss bis zur Cocktailbar für die Erwachsenen. Gruselstimmung ist garantiert“, fasst Adelwöhrer zusammen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit viel Energie, Freude und Begeisterung dabei, Projekte wie dieses zum Leben zu erwecken. Wir sehen uns als Team und als Gastgeber in der Region – das spürt man im gesamten Haus.“

Mit dieser einzigartigen Kombination aus Thermenentspannung, Naturerlebnis und fantasievollem Halloween-Programm bietet die St. Martins Therme & Lodge den perfekten Rahmen für alle, die Ende Oktober/Anfang November auf der Suche nach einer besonderen Auszeit mit Gänsehaut sind.