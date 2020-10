Halloween-Gewinnspiel: Wir verlosen ein Switch-Spiele-Paket

Wenn einem der Sinn nach Mehrspieleraction steht, lohnt sich ein Besuch im Wirrwarrturm. In diesem Mehrspielermodus können sich bis zu acht Spieler den Herausforderungen des Turms stellen, entweder im Online-Spiel oder lokal auf bis zu vier Nintendo Switch-Konsolen. Unseren Test zu Luigi’s Mansion 3 findet ihr hier , das DLC-Review gibt’s hier .

Dabei kann er sich auf den neuen Schreckweg F-LU verlassen. Mit ihm kann er die fiesen Phantome wegpusten, sie zu Boden werfen und sogar seinen glibbrig-grünen Doppelgänger Fluigi beschwören. Fluigi kann Hindernisse überwinden, an denen Luigi allein nicht vorbeikommt. Einzelspieler wechseln zwischen Luigi und Fluigi hin und her oder sie spielen gemeinsam mit einem Freund je einen der beiden Charaktere.

Luigi, Mario und ihre Freunde werden in ein Luxushotel eingeladen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Nach ihrer Ankunft stellt sich die Einladung als List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario und seine Freunde fangen wollte!

Heute ist Halloween und damit verlosen wir in Kooperation mit Nintendo ein richtig cooles Nintendo-Switch-Spielepaket. Mitmachen, lohnt sich!

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Außerdem müsst ihr herausfinden, wieviele Geister (siehe das Bild unter diesem Absatz) wir in den Beiträgen von 25.10.2020 (00:01 Uhr) – 31.10.2020 (23:59 Uhr ) versteckt haben? Teilnahmeschluss ist der 8.11.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!