Halloween-Games: Experimental-Thriller Untold Stories für PS4 & XBO erhältlich

Unsere Liste der Halloween-Games geht nach Pumpkin Jack und Visage mit dem Experimental Thriller Stories Untold auf der PS4 und Xbox One weiter – die unabhängigen Entwickler von No Code (Observation) und die Verschwörungstheoretiker Devolver Digital haben bekannt gegeben, dass der gefeierte Titel ab sofort auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist.

Durch die Kombination einer Mischung aus klassischem Text-Adventure und Point-and-Click-Mechaniken mit einer modernen Präsentation werden vier Kurzgeschichten zu einer einzigen mysteriösen Anthologie gebündelt – die seit der Erstveröffentlichung von der Kritik weithin gelobt wurde.