Haikyu Movie 2 Test (Blu-ray) – Gewinner und Verlierer

Schon nach wenigen Folgen hatte mich die Serie Haikyu voll in ihren Bann gezogen und das hauptsächlich wegen der Charakterentwicklung, den netten Dialogen und der Zeit, die den Charakteren für die Entwicklung sowie das Finden ihres Platzes in der Serie gibt. Und genau das ist die große Schwäche von Haikyu Movie 2. Da man die zweite Hälfte der ersten Staffel in einen Film gepresst hat, kann man zwar den Geschehnissen folgen, doch bleibt genau die Charakterentwicklung großteils auf der Strecke. Als Fan der Serie ist das halb so schlimm, aber als Neuling tut man sich schwer zu verstehen, warum die Fans die Serie so großartig finden.

Die Extrasrubik bietet auch keine nennenswerten Extras, weshalb ich den Film nicht wirklich empfehlen kann – KennerInnen der Serie haben das bessere Erlebenis mit der Serie und Neulinge bekommen mit dem Film nur das „halbe“ Erlebnis. Einzig der Kostenfaktor könnte hier noch eine Rolle spielen, da der Film doch wesentlich günstiger ist, aber das ist nur ein schwacher Trost.