Hades II – Nintendo Switch 2 Edition als physische Version erhältlich

Der Kampf jenseits der Unterwelt geht mit der physischen Veröffentlichung des Dungeon-Crawlers Hades II – Nintendo Switch 2 Edition weiter. In der ersten Fortsetzung erwartet euch ein brandneues, actiongeladenes Abenteuer mit hohem Wiederspielwert. Ihr erlebtn die Unterwelt der griechischen Sagen und ihre tiefen Verbindungen zu den Ursprüngen der Hexerei.

Inklusive Charakterkompendium, doppelseitigem Cover und Soundtrack Downloadcode

Die physische Version von Hades II – Nintendo Switch 2 Edition beinhaltet neben der Softwarekarte ein Charakterkompendium mit Farbillustrationen, ein doppelseitiges Cover sowie einen Downloadcode für den fast vierstündigen Original-Soundtrack des Spiels. Nintendo Switch 2-Besitzer:innen können sich über eine verbesserte Darstellung der Texturen und visueller Effekte freuen. Außerdem können sie mit 120 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p im TV-Modus und 60 Bildern pro Sekunde bei 1080p im Handheld-Modus spielen. Zudem ist die physische Version von Hades II – Nintendo Switch 2 Edition auch mit Nintendo Switch kompatibel und gewährt Zugriff auf die Nintendo Switch-Version des Spiels.

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Melinoë, der unsterblichen Prinzessin der Unterwelt. Mit der Macht des Olymp auf ihrer Seite erkunden sie eine tiefgründige Welt voller Mythen und bezwingen die Lakaien des Titanen. Dabei entfaltet sich eine mitreißende Geschichte, die mit jedem Rückschlag und jedem Erfolg der Nintendo-Fans auf immer faszinierendere Weise Gestalt annimmt. Während sie sich ein ums andere Mal in die Tiefen der Unterwelt vorwagen, lernen sie eine Vielzahl von legendären Charakteren mit vollständiger englischer Sprachausgabe kennen, darunter neue Gesichter und alte Bekannte.

Auf ihren Abenteuern erfüllen die Spieler:innen ihre legendären Waffen mit uralter Magie und werden dank der mächtigen Gaben von mehr als einem Dutzend Göttinnen und Göttern des Olymp noch stärker. Zudem warten neue Schauplätze, Herausforderungen, Upgrade-Systeme und andere Überraschungen auf die Spieler:innen, wenn sie die Geheimnisse des Arkana-Altars lüften, Hexenfamiliare zähmen und Reagenzien sammeln, um ihrem Ziel näherzukommen.