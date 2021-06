Hades Box-Version kommt Mitte August auch für PS5 und Xbox Series

Private Division und Supergiant Games veröffentlichen eine Hades Box-Version am 13. August 2021 für PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One.

Hades ist ein actiongeladener Dungeon Crawler im Rogue-like-Gewand, in dem ihr euch durch die gefährliche Unterwelt der griechischen Mythologie kämpfen müsst, um aus dem Hause Hades’ zu entkommen. Wir haben den Titel getestet und verraten euch hier, was wir vom Spiel halten.

„Wir sind große Fans von Supergiant und ihren Titeln. Sie sind genau die Art talentierter, leidenschaftlicher Indie-Entwickler, mit denen wir bei Private Division besonders gern zusammenarbeiten“, so Michael Worosz, Executive Vice President und Head von Private Division. „Daher freut es uns riesig, dass wir dabei helfen können, Hades neben den digitalen Versionen für Konsole auch als Boxedition in den Handel zu bringen. Hades erfreut sich bereits bei Spielern wie Presse großer Beliebtheit. Da wird es doch Zeit, dass auch die PlayStation- und Xbox-Spieler in den Genuss einer großartigen Boxedition dieses unglaublichen Spiels kommen.“

Auf welche Hades Box-Inhalte dürft ihr euch freuen?

Die Box-Version enthält nicht nur zusätzliche Goodies, sondern auch einen Download-Code für den Hades Original Soundtrack. Der Soundtrack bietet zweieinhalb Stunden voll grandioser Musik vom preisgekrönten Komponisten Darren Korb und Sängerin Ashley Barrett. Außerdem liegt der Edition ein Charakter-Booklet mit Artworks der bunten Charaktere aus Hades bei – natürlich aus der (digitalen) Feder von BAFTA-Preisträger und Art Director Jen Zee von Supergiant Games. Die ersten Drucke des Cover-Artworks der Boxedition für PlayStation und Xbox werden mit einer coolen Metallfolie veredelt und ziehen so besonders gut die Blicke auf sich.

„Uns haben die Reaktionen auf Hades einfach nur umgehauen. Wir können es gar nicht abwarten, das Spiel auch den Xbox- und PlayStation-Spielern rund um den Globus in die Hand drücken zu können“, sagt Amir Rao, Studio Director bei Supergiant Games. „Wir freuen uns, dass Private Division uns mit dieser Boxedition hilft, Hades einem noch größeren Publikum an Spielern zu präsentieren.“

Hades auf PS5 und Xbox Series ist dank der technischen Voraussetzungen ein absoluter Augenschmaus auf 4K und läuft in 60 FPS. Die Versionen für PS4 und Xbox One können mit einer Auflösung von 1080p und ebenfalls in 60 FPS gespielt werden. Zusätzlich verfügt Hades dank PS5 DualSense Wireless-Controller über verbesserte Controller-Vibration und -Beleuchtung. Alle PS4-Versionen von Hades, sowohl als Boxedition als auch digital, bekommen ein kostenloses Upgrade auf die digitale PS5-Version. Die Xbox-Version von Hades nutzt Smart Delivery, was Zugriff auf die Xbox One- wie auch die Xbox Series-Version erlaubt.