Hades 2 erscheint am 14. April auf PlayStation und Xbox

Hades II-Studio Supergiant Games gab bekannt, dass es die Prinzessin der Unterwelt am 14. April 2026 auf die Xbox- und PlayStation-Plattformen bringen wird.

Hades 2: Großes Update für alle

Was bedeutet dies für alle bestehende Fans? Laut dem Team wird am selben Tag ein Update für alle Plattformen veröffentlicht. Wie auf dem offiziellen Firmenblog enthüllt, können wir, wenn wir bereits eine Kopie des Spiels haben, damit rechnen, dass dieser Patch am „selben Tag“ eintrifft. Obwohl zu diesem Zeitpunkt keine Patch-Hinweise geteilt wurden, können Fans von Switch und Switch 2 offenbar einige „Bonusinhalte und Verbesserungen der Lebensqualität“ für das Roguelike erwarten.

Also auch, wenn das Spiel schon eine Weile auf dem Markt erhältlich ist, gibt es immer noch regelmäßig Updates, und das ist schön. Hades II startete ursprünglich im letzten September im Nintendo eShop und bekam im Anschluss eine physische Veröffentlichung im November. Dazu gehörte auch ein kostenloser Upgrade-Pfad mit Leistungs- und Auflösungsverbesserungen. Um all dies zu feiern, hat Supergiant auch eine brandneue Animation mit einigen Gameplay-Aufnahmen geteilt: