.hack//G.U. LAST RECODE Digital-Release für die Switch angekündigt

Bandai Namco kündigte ein .hack//G.U. LAST RECODE Digital-Release für den 11. März 2022 auf Nintendo Switch an. Das LAST RECODE Remaster, welches zuvor für die PS4 erschienen ist, beinhaltet die drei Titel Rebirth, Reminisce, Redemption und veröffentlicht die vierte und letzte Geschichte, Reconnection, jetzt vollständig wiederhergestellt und remastered auf Nintendo Switch, um das 20-jährige Jubiläum des Franchises zu feiern.

Das “The .hack//G.U.”-Franchise bringt zwei bekannte Persönlichkeiten aus der japanischen Animationsszene zusammen: Ito Kazunori (Mobile Police PATLABOR) und Sadamoto Yoshiyuki (Neon Genesis Evangelion) haben zusammen ein futuristisches JRPG erschaffen, das den Fokus auf “The World” setzt, ein Virtual-Reality-MMORPG, das Konsequenzen für die echte Welt mit sich bringt.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Haseo, der den Spielerkiller Tri-Edge finden will. An diesem will er sich für seinen Freund Shino rächen, da dieser im Spiel getötet wurde, was ihn im echten Leben in ein Koma versetzt hat.