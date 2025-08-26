H15 Pro FoamWash: Dreame präsentiert smarte Lösung für Tierhaushalte

Dreame Technology präsentiert zwei neue Highlights seiner Nass- und Trockensauger-Serie: den revolutionären H15 Pro FoamWash, entwickelt, um das Leben in Haushalten mit Haustieren deutlich einfacher und hygienischer zu machen, sowie den H15S, die ideale Lösung für präzises Reinigen von Kanten und Ecken.

Einzigartige Reinigungslösungen für Haustier-Haushalte

Ihr könnt euch auf eine neue Ära der Bodenpflege freuen, denn Dreame Technology, ein führendes Unternehmen für smarte Haushaltsgeräte, präsentiert zwei innovative Nass- und Trockensauger. Der revolutionäre Dreame H15 Pro FoamWash und der Dreame H15S sind perfekt auf die Herausforderungen moderner Haushalte abgestimmt und machen das Putzen einfacher als je zuvor.

Der Dreame H15 Pro FoamWash: Speziell für Haustierbesitzer:innen

Dieser fortschrittliche Reiniger ist ganz auf die Bedürfnisse von Haushalten mit Tieren zugeschnitten. Der H15 Pro FoamWash kombiniert gezielten Schaumauftrag mit einer Saugkraft von 23.000 Pa, um Tierhaare, Flecken und Gerüche zuverlässig zu entfernen und eure Böden sauber und frisch zu hinterlassen.

Sein innovativer 3-Stufen-Reinigungsvorgang beginnt mit einem präzisen „Press & Spray“, bei dem ein dichter, mousseartiger Schaum auf Flecken aufgetragen wird. Anschließend lösen bio-Enzyme im „Dissolve“-Schritt hartnäckige Verschmutzungen und neutralisieren Gerüche direkt an der Quelle. Schließlich sorgt die kraftvolle Absaugung im „Wash“-Schritt, bei dem der Sauger mit 480 U/min wischt, dafür, dass alle Rückstände entfernt werden. Das spezielle Foaming Floor Cleaner entfernt so bis zu 99 % der typischen Tiergerüche und hinterlässt einen dezenten blumig-fruchtigen Duft.

Dank eines ausgeklügelten 3-Schritte-Systems geht der FoamWash intelligent gegen Tierunordnung vor. Die 5-Kanal-RGB-Schmutzerkennung identifiziert Flüssigkeiten und Feststoffe mit fünffach höherer Empfindlichkeit. Das Gerät passt zudem das Mischungsverhältnis von Reinigungsmittel und Wasser automatisch an, sodass ein Tank bis zu einem Monat reicht. Dynamisch reguliert der H15 Pro FoamWash Saugleistung und Wasserfluss je nach Art und Ausmaß der Verschmutzung.

Die GapFree 2.0-Technologie ermöglicht eine randlose Reinigung: Ecken, Kanten und Sockelleisten werden in nur 0,2 Sekunden gesäubert. Und mit einer flachen Bauhöhe von 10,6 cm erreicht der Sauger mühelos auch schwer zugängliche Stellen unter Möbeln.

Besonders praktisch für vielbeschäftigte Tierhaushalte ist die perfekte Selbstreinigung. Automatische Haarentfernung und die 100 °C Heißwasser-Selbstreinigung und -Trocknung sorgen dafür, dass das Gerät hygienisch sauber bleibt. Die verbesserte TangleCut 2.0-Klinge entfernt zuverlässig über 150.000 Tierhaare, und die Walze ist dank Smart ThermoTub innerhalb von fünf Minuten vollständig getrocknet. Der 6×5.000 mAh Akku ermöglicht eine lange Laufzeit von bis zu 60 Minuten, was für die Reinigung von bis zu 400 m² ausreicht.