Gwent kommt nun auch auf Android

Das Kartenspiel wird derzeit ausschließlich auf PC und iOS unterstützt, nachdem die Konsolenversionen nicht genügend SpielerInnen anlocken konnten . Jetzt ist allerdings die nächste große Expansion da: Ab 24. März (übrigens auch der Start von Disney+ in Österreich ) dürfen Android-UserInnen über den Google Play Store ebenfalls spielen. Es gibt sogar einen Trailer für die Android-Version:

Die Android-Version von Gwent: The Witcher Card Game wird über einen GOG-Account synchronisiert. Spielstände auf iOS und PC können somit nahtlos übernommen werden. Wer sich vor dem Release Ende März via Google Play Store registriert, bekommt einen speziellen Avatar spendiert. So sieht er dann aus: